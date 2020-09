Gemma Galgani si fa il lifting. C'è aria di un nuovo amore?

L’annuncio lo ha dato Maria De Filippi nel nuovo studio di Uomini e Donne, anche se alcune indiscrezioni erano già trapelate qualche giorno fa. “ Gemma ha passato un’estate particolare ” ha anticipato Maria e la curiosità soprattutto da parte di Tina Cipollari ha cominciato a circolare per lo studio.

Le ipotesi? “ Tina si è sposata ” oppure “ Si è fatta una quinta di seno ”. Nulla di tutto questo e l’arcano è stato svelato poco dopo, quando sono state trasmesse esterne piene di indizi. Intanto la prima che mostrava una Gemma senza un filo di trucco ed emozionatissima e poi la seconda che ha fatto capire che "l’intervento" di Gemma su se stessa era di natura plastica.

L’inossidabile presenza fissa di " Uomini e Donne " che tanti articoli ha ispirato con i suoi amori impossibili e il suo "scappare" sempre ad un passo dal fidanzamento si è sottoposta ad una plastica facciale per dare “una rinfrescata” alla sua immagine. I video infatti l’hanno mostrata nello studio del Professor Marco Gasparotti, chirurgo estetico dei vip che ha compreso le sue motivazioni tranquillizzandola sul risultato.

“ Io ho 70 anni, ho un entusiasmo di vita che non è paragonabile all’età anagrafica. Il mio intento sarebbe quello di avvicinare la distanza tra età anagrafica e quella che sento. Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa. Non mi rassegno ai 70 anni, penso che ogni giorno sia un inizio, non un arrivo ”

Come nelle favole, Gemma è quindi entrata oggi nello studio con il suo nuovo volto, che ha riscosso un’ovazione da parte del web. Nessun lineamento modificato o esagerazioni, solo un viso più fresco che le ha fatto recuperare una ventina d’anni. Tina comunque non le ha risparmiato le critiche, ma non sul nuovo aspetto, dove non ha potuto mettere bocca visto il risultato, ma sul fatto che Gemma si era sempre detta contraria a questo tipo di interventi.

Dopo questo, quello che però tutti aspettavano era l’incontro con il suo giovane corteggiatore Sirius su cui anche Giorgio, l'amore storico di Gemma, si era pronunciato. Molti avevano pensato che Gemma avesse fatto l’intervento per sentirsi più giovane per lui, ed invece no. Anzi, si è dimostrata molto arrabbiata nei confronti del giovanissimo corteggiatore tanto da rifiutare anche di ballarci insieme, lasciando il posto a Valentina Autiero che ovviamente ha approfittato della ghiotta occasione.

Che ci sia un nuovo amore in vista e una pista di lancio verso l’uscita per Sirius? Forse, ormai Gemma ci ha abituato a tanti cambiamenti, e il lifting è forse quello che in questo momento ha creato meno scalpore.