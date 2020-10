Georgina Rodriguez: "Non abbiamo una babysitter. Ronaldo? Una bomba"

La copertina di Paris Match è tutta per Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista alla rivista francese, svelando cosa succede tra le mura domestiche di una delle famiglie più seguite e invidiate del panorama sportivo internazionale.

Mentre Cristiano Ronaldo attende di poter tornare ad allenarsi dopo aver contratto il coronavirus - in forma asintomatica - Georgina ha svelato qualche dettaglio in più sul ménage familiare in casa Ronaldo. La compagna di CR7 è madre di Alana Martina, 3 anni, avuta dal calciatore portoghese e madre "adottiva" dei tre bambini nati da madri surrogate, Cristiano Jr, 10 anni, Eva e Mateo, 3 anni. La modella, pur essendo impegnata con la sua attività di influencer, mette al primo posto il ruolo di madre e casalinga. La Rodriguez, infatti, ha confessato di prendersi cura in prima persona dei bambini, senza l'aiuto di personale esterno tra asilo, compiti e parco giochi.

" Non abbiamo una baby sitter - ha raccontato a Paris Match Georgina Rodriguez - È un punto d'onore prenderci cura dei nostri figli da soli. Io sono quella che li porta a scuola, che li va a prendere, che fa i compiti con loro ". La compagna di Cristiano Ronaldo ha però ammesso di far ricorso all'aiuto esterno della sorella per gestire i figli durante le assenze di lavoro, che la portano in giro per l'Europa: " Ho solo l'aiuto di mia sorella maggiore quando non sono disponibile. E anche Cristiano è molto attivo con i bambini ".