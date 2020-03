Gf, Andrea Denver rivela un dettaglio hot della Volpe: "Il suo seno..."

Andrea Denver non ha mai nascosto di considerare Adriana Volpe una delle donne più belle tra quelle che hanno partecipato alla diciottesima edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due infatti c'è stata una grande sintonia nonostante la differenza d'età, ma sfortunatamente il loro rapporto non potrà mai andar oltre che a una bella amicizia: lei è felicemente sposata e ha una figlia, lui è fidanzato con Anna Wolf e infatti respinge i tentativi di abbordaggio delle coetanee. Prima Elisa De Panicis, poi Sara Soldati, ma il risultato è sempre lo stesso: Denver rifila due di picche a tutti, sebbene non abbia mai provato a nascondere di avere un debole per la Volpe, pur tenendo ben chiaro in mente che è qualcosa di irrealizzabile.

Per questo motivo, ora che Adriana Volpe è uscita dalla casa per motivi familiari, il primo a sentire la sua mancanza è proprio Andrea Denver. Mentre era in veranda con Denver, Patrick ha chiesto di poter vedere una foto di Adriana Volpe. Dopo essere riuscito a recuperare un paio di occhiali per vedere meglio la foto, Patrick ha iniziato a commentare lo scatto con Andrea. I due, poi, hanno guardato meglio la foto notando un dettaglio piccante che non è passato inosservato al pubblico che ha pubblicato il video del momento su Twitter. Dalla foto, infatti, si poteva intravedere il capezzolo di Adriana Volpe far capolino dal costume che indossava quando è stata immortalata. "Ma non ha il capezzolo così" , ha esordito Patrick. "Sì, ti dico di sì" , ha affermato a sua volta Denver.

Una volta tralasciato questo dettaglio, Andrea e Patrick hanno continuato a elogiare la sua bellezza fuori dal comune. "Sì, Adriana è bellissima. Ci conosciamo da quando abbiamo vent’anni, ma io non riesco a guardarla per me è come una sorella, sono troppo amico del marito" , ha detto Patrick. Insomma, Pugliese non ha potuto fare altro che ammirare la bellezza della conduttrice e Andrea, che nella casa ha instaurato un rapporto bellissimo con Adriana, ha detto di essere d’accordo con lui. "Adriana è proprio una bellissima donna, spero che stia bene" , ha detto speranzoso Andrea mentre chiacchierava con Patrick commentando la foto della conduttrice scattata per il calendario del reality show.

Patrick: “ma non ha il capezzolo così”

Denver: “sì ti dico di sì” ⚰️



STIAMO IMPAZZENDO ILARIA ILARY#GFVIP#Volver pic.twitter.com/EbBIeff6Tv — mat (@ahoy_boy98) March 22, 2020

Insomma, davanti a questa chiacchierata è stata inevitabile l’ondata di curiosità da parte dei fan del reality show che hanno iniziato a proporre le congetture più disparate.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?