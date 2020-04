Gf, Aristide bacia Antonella Elia

Nonostante manchi davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip, prevista per mercoledì 8 aprile, non mancano certo i colpi di scena nella casa più spiata d’Italia. Ciò che è successo poche ore fa ne è infatti la prova. Mentre quasi tutti i gieffini si trovavano in giardino, Andrea Denver ha deciso di organizzare un’agguerrita lotta a colpi di gavettoni con ogni tipo di materiale. Dall’acqua all’olio, dalla farina alla schiuma da barba. Ed è così che tutti i sette concorrenti rimasti si sono quindi cimentati in questo gioco divertente, sostituendo la tensione di questi ultimi giorni con una grande euforia di massa.

La più sfrenata di tutti era proprio Antonella Elia che, deposte le armi per mancanza di rivali, è apparsa molto divertita dagli scherzi di Sossio e Patrick. Tutto tranquillo se non fosse per il fatto che, dopo un infinito susseguirsi di gavettoni e una doccia di schiuma, Aristide Malnati ha reagito in un modo che ha letteralmente spiazzando tutti.

L’egittologo ha infatti deciso di dare sfogo alle sue passioni e ai suoi sentimenti e, approfittando della rara serenità di Antonella Elia, si è fatto avanti e l’ha abbracciata trasportandola in un bacio appassionato. Quindi la abbraccia e la bacia con passione, dandole non un solo bacio, ma ben tre, in giardino, sotto gli occhi di tutti gli altri concorrenti rimasti con loro dentro la casa. Il gesto non ha stupito solamente il pubblico a casa, che ha espresso tramite i social grande stupore davanti alla scelta di Aristide, ma ha lasciato spiazzati anche i loro compagni di viaggio, che sono rimasti letteralmente a bocca aperta. A commentare, per esempio, è stato Paolo Ciavarro, il quale ha affermato ironicamente: "Hai capito Ari? Appena ha avuto l’occasione… zac!" .

Senza dubbio quella di Aristide è stata una scelta stranissima, visto che durante tutto il suo percorso ha sempre mantenuto un atteggiamento molto mansueto e controllato, senza sollevare mai molte critiche. Sicuramente molto diverso dal percorso di Antonella Elia, la quale è stata una delle più criticate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma è anche vero che tra i tanti motivi che hanno portato la Elia allo scontro con Valeria Marini c’era proprio lui, contesissimo da entrambe nel tentativo di sottrarlo alle grinfie l’una dell’altra. Insomma, una cosa è certa: entrambi hanno mostrato una parte del loro carattere che finora non era mai venuta a galla.

Tuttavia, sembra proprio che ora, con il bellissimo gesto di Aristide, Antonella l’abbia finalmente avuta vinta. Che dire? Se son rose, fioriranno!

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?