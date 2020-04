Gf, Deianira Marzano: "Clizia? Finta gelosa di Paolo"

Deianira Marzano è una web influencer, dal momento che si occupa di fare video che poi carica sui suoi social. Sfogliando infatti il profilo Instagram di Deianira è possibile vedere come le sue ‘vittime’ preferite siano soprattutto i personaggi famosi, dei quali mette in risalto i comportamenti fino poi a condurli all'estremo.

Così, è finita nel suo mirino anche la diretta Instagram di qualche giorno fa tra Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia, in cui entrambe si sono lasciate andare a frecciatine velenose nei confronti dei finalisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip – che ha ormai visto trionfare la giovanissima Paola Di Benedetto. La diretta in questione ha sollevato l’interesse del popolo del web proprio per via dell’eccessiva schiettezza delle due ex gieffine. Come alcuni di noi avranno visto, la Incorvaia, nel corso della diretta, ha risposto alle segnalazioni degli atteggiamenti di Paola Di Benedetto nei confronti di Paolo Ciavarro che, secondo alcuni utenti, sono del tutto insoliti. "Paola adesso sta facendo la best friend di Paolo, anche se adesso mi stanno segnalando una serie di atteggiamenti che io boh… Non lo so…" , ha affermato Clizia.

Insinuazioni queste che poco sono piaciute alla popolare influencer Deianira Marzano, la quale ha ripubblicato questo momento della diretta su Instagram e nella didascalia l’ha attaccata duramente: "Questa che fa la finta gelosa di Paolo, ridicola…" . Ovviamente questo suo attacco ha scatenato l’ennesima polemica mediatica.

Successivamente Deianira Marzano, sempre nelle sue storie su Instagram, ha anche pubblicato il momento della famosa diretta in cui Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip hanno malignato su Paola Di Benedetto, dandole anche della "pianta grassa" . E a tal proposito Deianira non ha avuto pietà di loro, dichiarando senza indugio alcuno: "Vedo che non avevate vergogna prima, ma manco dopo…" . Sul finire di questo lungo sfogo su instagram, Deianira Marzano ha anche colto la palla al balzo per lanciare un’ultima frecciatina nei confronti di Fernanda Lessa, la quale ieri è stata difesa da Clizia Incorvaia. Quest’ultima, qualche ora fa, ha risposto per le rime a Federico Rossi che a sua volta l’ha attaccata per le parole spese nei confronti di Paola. E proprio su questa faccenda, Deianira, su instagram, ha dichiarato: "Fernanda che ha il cervello per dividere le orecchie vuoi sbeffeggiare un cantante? Ma non ti basta esserti resa ridicola in televisione? Adesso vuoi renderti ridicola pure sul web?" .

Chissà se i diretti interessati risponderanno a tono o lasceranno correre, staremo a vedere!

