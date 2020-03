Gf, Fabio Testi: "La storia con Adriana? 30 anni fa"

Pochi giorni prima che Adriana Volpe e Fabio Testi lasciassero la casa del Grande Fratello Vip – la prima per cause di forze maggiore dovute alla scomparsa del suocero, il secondo eliminato dal televoto, il settimanale Nuovo ha lanciato un’indiscrezione relativa a un presunto flirt tra l’attore e la conduttrice, un legame mai confermato dai diretti interessati.

Questa delicatissima questione è quindi riemersa ieri nel salotto di Canale 5 di Live – Non è la d’Urso. Testi, presente in trasmissione in collegamento dalla sua abitazione, ha di fatto confermato l’indiscrezione del giornale di gossip e attualità. Ovviamente però nel farlo si è un poco arrabbiato, dichiarando che faccende di un passato lontano, per il rispetto di Adriana, potevano essere tranquillamente evitate. Così, sin da subito, Fabio ha dimostrato di essere un galantuomo prendendo le difese di Adriana e senza entrare nei dettagli del flirt – vero o presunto che sia – che è stato attribuito ai due. Il perché di questa decisione? Adriana è sposata e madre di una bambina, circostanze che lo avrebbero spinto a tentare di far cadere la questione nel dimenticatoio. "L’unica cosa che mi dispiace è che è una donna sposata e ha una figlia. Vero o falso che sia, non mi sembra bello pubblicare che ha avuto una storia anche se 20 o 30 anni fa" , ha specificato Testi dopo avere visto un servizio video in cui si faceva riferimento ad alcuni suoi presunti flirt, compreso quello con Adriana. E ancora: "Si, sto parlando di Adriana Volpe, non volevo sottolineare ulteriormente questo fatto. Parliamo di 25-30 anni fa, ora non ricordo. Comunque sia, però, è di poco gusto per chi l’ha detto. Anche perché ora la figlia vedrà la propria madre fotografata con un altro uomo sulla copertina di un giornale… Vero o falso che sia sta di fatto che non mi piace. Non credo che a sua figlia faccia piacere vedere la mamma insieme ad un altro uomo, anche se è successo tanto tempo fa. Dimentichiamolo no?" .

Dopo l’intervento di Fabio Testi, ha preso parola Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, non mostrandosi molto d’accordo con la linea adottata dall’attore per salvaguardare la bambina di Adriana: "Volevo dire che Fabio può anche non esagerare. Se sono foto di 20 anni fa e ora Adriana ha una bambina di pochi anni, non è che rimane sotto choc. Calcolando che oltre tutto è una cosa anche innocente e per cui si può anche rivelare quello che è stato il passato senza grandi problemi" .

Insomma, nonostante abbia confermato, Fabio Testi si è mostrato molto timido nel voler affrontare il gossip sul flirt passato tra lui e Adriana Volpe. Non resta che attendere la versione di lei!

