In passato Adriana Volpe ha avuto un flirt con Fabio Testi?

Il settimanale Nuovo lancia una nuova bomba di gossip sulla casa del Grande Fratello Vip: in passato Adriana Volpe avrebbe avuto un flirt col coinquilino Fabio Testi.

La casa più spiata d'Italia rischia di diventare un ritrovo di ex fidanzati o ex amanti: mentre Valeria Marini ha confermato di aver avuto una relazione Antonio Zequila, si continua a discutere dell'eventuale storia tra quest'ultimo e Adriana Volpe. L'ex volto de I Fatti Vostri nega categoricamente che la loro conoscenza abbia avuto dei risvolti intimi, mentre l'attore di origini napoletane continua, a fasi alterne, a confermare l'incontro amoroso, per poi negarlo e scusarsi.

Mentre questa ipotetica liason continua ad essere avvolta dal più fitto mistero, Adriana Volpe rischia di trovarsi ad affrontare un'altra "clamorosa rivelazione" sul suo passato. Il settimanale Nuovo, in copertina, sgancia la nuova bomba: "La Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi".

A rivelarci qualcosa in più è il direttore del magazine, Riccardo Signoretti, che su Instagram scrive: "Il manager dei vip @chiesasoprani ricorda: 'Anni fa in una discoteca vidi @adrianavolpereal con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui e...'".

L'anticipazione rivela un rapporto ravvicinato ma non particolarmente compromettente e infatti, tra i commenti, Cristina Plevani scrive: "Uhhhhhh se dovessimo fare i nomi di tutte quelle che abbiamo visto sedute sulle gambe di qualcuno (precisando che non vuol dire esserci andate a letto insieme) elencheremmo l'elenco telefonico".

Al commento della vincitrice del primo Grande Fratello, risponde direttamente il manager citato da Signoretti: "Cri ci conosciamo e credimi stiamo parlando del 1994 e non era solo seduta sulle gambe... mi conosci e sai che potrei raccontare mille cose per aver fatto l’agente per 20 anni non ho bisogno di raccontare aneddoti o vaticini senza fondo di verità, ho solo pubblicato un ricordo e Nuovo lo ha ripreso".

Più pungente il messaggio lasciato da Lucia Bramieri: "Altro casino speriamo che non giuri più sulla testa di sua figlia!! Non si può sentire una cosa del genere per fatti di 20 anni fa che se anche fossero accaduti... che problema c"è??". "È che lei vuole sembrare la maestrina immacolata..!!!", chiosa caustica la nuora del compianto Gino Bramieri.

Tra i commenti, prende di nuovo la parola il manager che ha fatto la rivelazione: "Se un personaggio pubblico partecipa ad un reality, deve tener conto del suo passato e dei benefici futuri del suo proseguo artistico, senza timore di flirt passati, sapendo che un reality mette a nudo la propria vita". "Chi scrive il sottoscritto racconta la verità perché mentire offenderebbe i lettori di una rivista seria e professionale come Nuovo", afferma il manager ribadendo la verità di quanto da lui dichiarato.