Gf, Paola e Adriana e quei retroscena sulla casa

Nonostante la conclusione del Grande Fratello Vip, il reality ha saputo creare dei legami forti tra gli inquilini della casa, tant’è che molti di loro stanno organizzando delle dirette Instagram alle quali è invitato anche il pubblico da casa.

L’ultima delle tante è proprio quella che ha visto protagoniste Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, un’occasione per raccontare la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, a quasi una settimana dalla fine ufficiale del programma televisivo. Così, tra una chiacchiera e l’altra, le due donne rivelano aneddoti ed episodi, come quello del phon utilizzato per coprire determinati rumori che provenivano dal bagno.

Senza fare alcun nome, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto rivelano che, non appena qualcuno entrava nel bagno per più tempo del dovuto, accendeva subito il phon perché così riusciva a coprire i rumori dei suoi "problemi intestinali" . Loro, però, avevano capito il trucco e così, ogni qual volta sentivano accedere il phon oppure vedevano entrare quella persona nel bagno, sapevano a quel punto che era meglio non entrarci per un po'. Certo, nel cuore della notte era un incubo, ma quel rumore aveva il pregio di coprirne altri intestinali un po' più sgradevoli. Da parte loro, Adriana e Paola hanno giurati di non avere mai avuto bisogno del trucco. Compiaciute, infatti, loro si sono definite "divine" , suggerendo quindi da non soffrire di certi problemi. Diversamente da quanto successo a molti altri inquilini, che hanno ricorso a questo espediente più e più volte.

Insomma, un dietro le quinte davvero interessante! Inoltre, durante la diretta Instagram, Paola Di Benedetto ha voluto ringraziare Adriana Volpe pubblicamente. D'altronde, le due sono state molto complici all'interno della casa. Naturale dunque, dato l'affiatamento, che in questa diretta si siano confrontate e siano spuntati fuori discorsi e ringraziamenti come quello da parte di Paola. Ecco le sue parole: "Non si può stare male con Adriana, è come stare in una botte di ferro. Tu per me lì dentro sei stata l’aria. Se non ci fossi stata tu… Non lo so. Mi hai salvata in tantissimi momenti. E io te ne sarò grata sempre. Poi lo sai cosa penso di te. Ti stimo come mamma, per la grande carriera che hai. Sei in esempio da seguire e ti voglio tanto bene" .

Infine, Adriana Volpe ha anche colto l’occasione per presentare sua figlia Gisele a Paola. Che dire? Una diretta che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi italiani, tra cui lo stesso Andrea Denver che ha commentato scrivendo: "Un bacio ragazze, è sempre un piacere sentirvi!" .

