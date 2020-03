Gf, Paolo Ciavarro contro la Elia: "Per colpa sua non ho salutato Clizia"

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso 18 marzo, Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese si sono ritrovati a parlare in tarda notte di Antonella Elia. Insomma, in un modo o nell’altro si torna sempre a parlare di lei. Sembra infatti che proprio tutti odino Antonella Elia e, in questa edizione del Grande Fratello Vip, l’abbiamo vista al centro di moltissime discussioni, tant’è che spesso sono state pronunciate nei suoi confronti parole davvero pesanti.

Questa volta Patrick è arrabbiato perché è stato accusato di essere un ipocrita solo per averla nominata, mentre Paolo è amareggiato per l’intromissione di Antonella che non gli ha consentito di salutare i genitori e Clizia Incorvaia. Lui infatti si è mostrato piuttosto risentito nei suoi confronti e con Patrick si è confidato in guardino con queste parole: "Mi ha dato fastidio che lei mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a mio padre e non ho mandato il bacio a Clizia" . Una confidenza che è stata subito supportata da Patrick, cercando di confortarlo: "Ti capisco perfettamente, anche a me ha dato dell’ipocrita, le ho detto che allora aveva ragione Rita a dire che non le importa niente di nessuno" . Come sappiamo, infatti, la fidanzata di Pietro Delle Piane si è arrabbiata con Patrick per averla fatta andare al ballottaggio con Licia Nunez e Fernanda Lessa. A questo punto il figlio di Massimo Ciavarro ha quindi rincarato la dose dicendo: "Mi ha rimproverato per l’abbraccio, io mi sono sentito di farlo perché l’ho vista in lacrime. Adesso non l’abbraccio mai più" .

Come se non bastasse, alla conversazione di Patrick e Paolo si è unita anche Licia Nunez. L’attrice protagonista della fiction Le tre rose di Eva ha infatti colto l’occasione al volo per ribadire la sua opinione nei confronti di Antonella Elia: "Quella donna è di una cattiveria..." . E ancora Patrick: "Io ci ho provato tante volte, sembra gentile poi invece scopri che cova un sacco di cose, sembra un personaggio dei cartoni animati con quelle risposte malefiche" . A quel punto Paolo Ciavarro ha aggiunto di essere stato ripreso dalla Elia perché finito il reality-show finirà nel dimenticatoio. Il gieffino invece è convinto che è meglio non essere ricordato, piuttosto che essere ricordato solo per le numerose liti e discussioni con gli altri inquilini.

Insomma, Antonella Elia sembra non avere più l’appoggio di nessuno nella Casa.

