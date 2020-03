Gf Vip, Paolo Ciavarro parla della sua ex: "Sono stato fortunato"

Paolo Ciavarro in questi giorni è protagonista delle pagine dei giornali di gossip a causa del flirt con Clizia Incorvaia sbocciato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una relazione che, dopo la squalifica di Clizia, i due stanno alimentando con continui botta e risposta: lui dall’interno della Casa, lei attraverso i social.

Insomma, sembra proprio ormai che Alicia Bosco, la sua ex dolce metà, non sia altro che un lontano ricordo. Classe 1994, 3 anni più giovane del gieffino, Alicia ha conosciuto Paolo nel 2013 e la loro storia è andata a gonfie vele per parecchio tempo, a tal punto da presentarsi alle rispettive famiglie. Quando poi Paolo Ciavarro era stata accusato di essere raccomandato, dopo la notizia che avrebbe co-condotto il daytime di Amici, la giovane fidanzata era intervenuta in sua difesa proprio attraverso i social.Tuttavia, il loro amore non era destinato a durare per sempre. La coppia infatti ha deciso di separarsi di comune accordo nel 2018.

Ed è proprio in queste ore che Paolo Ciavarro è tornato a parlare della sua ex in un momento di intimità con Paola Di Benedetto. Lui ha rivelato di essere rimasto in ottimi rapporti con l’ex, con la quale ha convissuto per più di 4 anni. A quel punto la fidanzata di Federico di Benji e Fede ha domandato al giovane il motivo per cui è poi finita questa bellissima storia d’amore. E il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha risposto in maniera schietta e sincera: "Abbiamo fatto tanti errori, non c’era più progettualità insieme… Questa decisione è stata presa di comune accordo" . In seguito, ha anche affermato: "Sono stato fortunato, ho trovato una bellissima persona. Lei ora è fidanzata ma ogni tanto ci vediamo. Mi fa sempre piacere, ci siamo lasciati bene, resta l’affetto, la stima…" . Insomma, a quanto pare Paolo Ciavarro si è lasciato molto bene con la sua ex, riuscendo a costruirci un bellissimo rapporto d’amicizia.

Paola Di Benedetto, che l’altro giorno è scoppiata in lacrime per l’abbandono di Adriana, si è quindi complimentata con Paolo Ciavarro per essere riuscito a mantenere un tale rapporto con la sua ex fidanzata, ammettendo quanto possa essere difficile far funzionare un'amicizia se in precedenza si è stati una coppia: "Avete semplicemente preso consapevolezza della situazione. Non tutti hanno questa fortuna" . A questo punto il fidanzato di Clizia Incorvaia ha lasciato trasparire un sorriso e ha annuito con la testa in segno di approvazione.

