Gf Vip, Clizia si fa un tatuaggio (temporaneo) per Paolo

Tra le coppie nate tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è una delle più seguite della storia del reality show, entrando nel cuore di milioni di italiani. I due, infatti, hanno conquistato il pubblico grazie alla loro dolcezza e alla trasparenza con la quale hanno vissuto il sentimento che stava nascendo tra loro. Lei, lasciato alle spalle il passato segnato da Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, ha saputo ricominciare da zero provando a riaffidare il suo cuore a Paolo Ciavarro. Pian piano, si sono avvicinati sempre più e, nonostante la squalifica di Clizia, continuano a vivere la loro storia d’amore con la speranza di riabbracciarsi presto di viversi appieno.

Così ogni giorno Paolo Ciavarro sembra non perda occasione per rivolgere un pensiero all'ex gieffina continuando a scambiarsi messaggi d’amore: lui direttamente dalla casa, lei attraverso i social. Insomma, gli ammiratori della coppia sono quindi testimoni di un botta e risposta davvero emozionante. Poco fa, ad esempio, l’ennesimo gesto di Paolo nei confronti della sua sola ed unica Clizia. Il figlio di Massimo Ciavarro si è disegnato un cuore sulla parte alta del braccio, scrivendo all’interno ‘Cli’.

Un gesto dolcissimo, quello di Paolo, al quale Clizia Incorvaia non ha esitato a rispondere. Con ben due post, che hanno fatto impazzire i fan della coppia. "Ti rispondo così" , ha scritto Clizia come didascalia al suo post, dove mostra un tatuaggio temporaneo davvero meraviglioso. Proprio come Paolo, Clizia ha scritto il suo nome all’interno di un cuore sul suo braccio destro. Nel secondo post, invece, la Incorvaia ha pubblicato un dolcissimo zoom del disegno.

Inutile dire che entrambi i post sono stati letteralmente invasi dai commenti dei fan, che sono sempre più innamorati di questa coppia che sembra resistere con successo alla lontananza. Una lontananza che, però, potrebbe estendersi anche oltre la fine del reality per via dei tempi difficili che l’Italia sta attraversando causa coronavirus. Ed è stato infatti lo stesso Paolo Ciavarro a confessare a Patrick Pugliese di essere un po’ triste per il fatto che, una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, non potrà abbracciare né parlare con la sua Clizia. "Ci faremo solo delle belle video chiamate…" , ha detto amareggiato. A quel punto Patrick l’ha consolato, consigliandogli di pensare sempre positivo e di non farsi buttare giù da questi brutti pensieri.

Nel frattempo, manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip. Riuscirà Paolo Ciavarro a vincere questa edizione del reality di Canale 5 e tornare trionfante dalla sua fidanzata?

