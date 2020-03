Gf, Patrick Pugliese: "Pago? Uno zerbino"

Dopo la diretta che ha visto l’eliminazione di Pago dalla casa del Grande Fratello Vip, abbiamo potuto vedere un Patrick Pugliese felice per l’uscita del cantante. Se poi pensiamo anche alla chiacchierata tra lui, Denver e Andrea Montovoli risulta chiaro e trasparente cosa pensa davvero di del compagno di Serena Enardu. In vista della nomination, Patrick si è infatti scagliato contro Pago non andandoci sul sottile, a tal punto da affermare: "Esce Pago! Vogliamo tutti che rimanga dentro la casa Licia. Ormai ha consumato il suo percorso qua dentro. La sua storia con Serena Enardu ha stufato tutti, ora ha rotto!" . Insomma, dalle sue parole traspare quanto la presenza del musicista all’interno della casa più spiata d’Italia per lui sia stata proprio ingombrante.

Così, con l’uscita di Pago dal reality pronto a riabbracciare la sua Serena, sembrava che questo capitolo fosse stato chiuso una volta per tutte. Contro tutti i pronostici, invece, si è tornati a parlare della coppia più discussa di questa edizione del Grande Fratello Vip, quella appunto formata dal cantante sardo Pago e dall'ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu.

Parliamo di uno scambio di chiacchiere e opinioni che ha visto protagonisti tre inquilini: Andrea Denver. Antonella Elia e Patrick Pugliese. Ricordando la decisione di Serena di entrare nella Casa per riconquistare il suo compagno, il musicista ha mostrato ancora una volta il suo disaccordo, mantenendosi sempre coerente con la sua linea di pensiero: "Non c’era il bisogno di venire qua. Come a Temptation Island lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo. Questa è la percezione che si è avuta" . "Lui è un gentiluomo e l’ha difesa" , questa la spiegazione di Antonella Elia in difesa di Pago. "No, zerbino totale" , ha detto senza mezzi termini Ray Pugliese. La torinese ha quindi riflettuto: "L’ho detto anch’io che la loro relazione doveva essere gestita fuori, nel privato" . A questo punto è intervenuto anche Andrea Denver per dire la sua: "A me non stava antipatica onestamente" . "Lei è simpatica ed è una donna con le palle" , sempre la Elia. Poi di nuovo Andrea: "Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione. Però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua. Pago inizialmente ha portato una carica enorme. Stava facendo un bellissimo percorso. Comunque, l’importante, alla fine, è che loro si riprendano e vadano bene" .

E, a quanto pare, la relazione tra Serena e Pago sta infatti andando alla grande. Peccato solo che, a causa del coronavirus, abbiamo dovuto rimandare la loro convivenza.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?