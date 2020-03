Gf Vip, Adriana Volpe piange: “Mappatella? Ci andrei ora, significherebbe che il virus è sconfitto”

I nervi all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono sempre più tesi. L'emergenza coronavirus è uno spauracchio per i concorrenti dell'edizione 2020 del reality, che sebbene siano stati informati e vengano costantemente tenuti aggiornati sull'evoluione della situazione del Paese, non vivendola non possono capire con esattezza quello che succede oltre le loro mura. Per questa ragione tutti sono preoccupati e spaventati da quello che vivono i loro familiari e da quello che potrebbe attenderli fuori. Il clima in casa è spesso di grande tensione e ne è stata dimostrazione una delle ultime discussioni che si sono verificate nelle ultime ore, quella tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, nella quale è intervenuta Adriana Volpe per rasserenare gli animi.

L'ex protagonista del trono over ha stretto un buon rapporto con Adriana Volpe all'interno della Casa ed è stata proprio lei a tranquillizzarlo dopo la discussione, facendogli un discorso molto logico e attuale, che l'ha riportato alla realtà. Sossio Aruta pare si sia offeso perché Teresanna l'ha chiamato "tamarro da Lido Mappatella", uno stabilimento balneare della zona di Torre Annunziata. L'intento di Teresanna era ovviamente quello di denigrare l'ex calciatore ma la conduttrice ha riportato tutto alla sua giusta dimensione, in relazione alla difficile situazione italiana di questi giorni.

" Ma chi se ne frega delle località balneari chic o meno. Io adorerei andare a Mappatella, spero di andare lì con la mia famiglia la prossima estate, perché significherebbe che questo schifoso coronavirus è finito ", ha esclamato con decisione Adriana Volpe, facendo riferimento alla situazione di totale immobilità del Paese. Al pensiero di quanto sta accadendo in Italia, Adriana Volpe non riesce a trattenere le lacrime e così si lascia andare al pianto mentre espone a Sossio il suo pensiero: " Se andremo a Mappatella vorrà dire che abbiamo sconfitto questa orrenda epidemia, questo è l’importante. Credimi, io pagherei oro per andare a Mappatella adesso. " Nonostante Adriana Volpe sia chiusa nella Casa dallo scorso gennaio, sembra essere l'unica lì dentro ad aver compreso con perfetta lucidità in quali condizioni versa il Paese. La sua analisi e il suo ragionamento non fanno una piega e anche Sossio è sembrato più tranquillo dopo aver conversato con la conduttrice, che si sta dimostrando una pedina fondamentale di questo gioco.