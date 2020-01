Gf Vip, Adriana Volpe trema: Giancarlo Magalli entra nella Casa?

Il Grande Fratello Vip starebbe per mettere a segno un grosso colpo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate dalla rivista "Oggi", Giancarlo Magalli potrebbe entrare presto nella casa del Gf Vip. Il popolare conduttore Rai sarebbe in trattative con la produzione per varcare la porta rossa e confrontarsi – faccia a faccia una volta per tutte - con Adriana Volpe. Se la sua presenza venisse confermata in una delle prossime puntate si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena.

Tra accuse e recriminazioni, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non hanno mai avuto un confronto diretto dopo la lite avvenuta davanti alle telecamere de "I Fatti Vostri" anni fa. In quell’occasione volarono parole grosse tra i due presentatori e a niente valsero le scuse in diretta su Rai Due di Magalli. Il contenzioso tra loro è rimasto sempre aperto, finendo addirittura nelle aule di tribunale. Adriana Volpe è tornata a parlare dell’accaduto, costatole l’abbandono del programma che conduceva con il collega da ormai sette anni, anche nella casa più spiata d’Italia. Sollecitata da Alfonso Signorini durante una delle ultime dirette serali, la Volpe si è dimostrata disponibile a un confronto faccia a faccia con Giancarlo Magalli, dal quale però pretende scuse ufficiali. La showgirl non ha mai mandato giù le parole del conduttore che in trasmissione la definì "bestia" e oggi è pronto a dirglielo in faccia. Per contro il 72enne non ha mai lanciato segnali di distensione nei confronti dell'ex collega, alimentando la polemica.

Le parole di Adriana sembrano aver sortito l’effetto desiderato. Stando a quanto riferito dal settimanale "Oggi" , Giancarlo Magalli potrebbe presto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con l’ex collega come già era avvenuto tra Valeria Marini e Rita Rusic nelle scorse puntate. Magalli è reduce da un brutto incidente automobilistico di cui è stato vittima negli scorsi giorni e nel quale, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Superato lo spavento, Giancarlo Magalli sarebbe stato contattato nelle scorse ore da alcuni produttori per considerare l’ipotesi di un suo ingresso al Gf Vip. Si attendono sviluppi.