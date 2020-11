Gf Vip, allertata sicurezza fuori dalla casa: insulti contro Dayane

Non è bastato l'ingresso di Selvaggia Roma ad agitare le dinamiche del Grande Fratello Vip. Ci si è messo anche il pubblico, o meglio qualche mitomane, a creare il panico fuori dalla casa di Cinecittà. Nelle scorse ore, infatti, è scattato un vero e proprio allarme sicurezza per la presenza di persone fuori dal perimetro dell'abitazione dove da due mesi si trovano i concorrenti. Ignoti si sarebbero avvicinati alla Casa per gridare insulti e offese all'indirizzo di Dayane Mello.

Il percorso della modella brasiliana all'interno del Grande Fratello Vip si è sviluppato tra alti e bassi. L'amicizia con Adua, il rapporto conflittuale con Francesco Oppini fino alle sfuriate con Stefania Orlando l'hanno messa al centro di situazioni complicate. Atteggiamenti che stanno portando Dayane Mello a essere spesso criticata all'esterno della Casa; tanto che nelle scorse ore alcuni sconosciuti si sarebbe appostati fuori da Cinecittà per rivolgerle offese e insulti.

Allertata la sicurezza a Cinecittà per presunti insulti e offese fuori dalla casa contro Dayane

Sì, è vero. Hanno annullato anche le prove di oggi per questo caos che è successo

Non è la prima volta che fan e seguaci del reality si avvicinano alla Casa per lanciare messaggi di affetto e sostegno agli inquilini. Questa volta però sarebbero volate offese e parolacce all'indirizzo della bella brasiliana. Non è chiaro quante persone fossero e come siano andati davvero i fatti, ma su Twitter l'episodio ha catalizzato l'attenzione. Dopo il cinguettio lanciato da un seguace del Grande Fratello Vip si è immediatamente accesa la discussione e sono fioccate le conferme. "", si legge sul popolare canale social. Una voce che ha trovato conferma in altri fan: "". Una situazione al limite che ha richiesto l'intervento degli addetti della security per allontanare i disturbatori e riportare l'ordine fuori dalla casa del Gf Vip.

Un episodio spiacevole e surreale che cozza con la realtà che il nostro paese sta vivendo e che ha scatenato la reazione del popolo social: " Ma daiii ma davvero in piena pandemia c’è qualcuno che esce di casa per andare a gridare fuori la casa del GF??? Poveri noi", "In un momento di crisi così la gente va ad urlare contro una persona", "Ma la gente non sta bene ".