Gf Vip, amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e la Orlando? E Dayane gode

Le amicizie inossidabili non esistono, tanto meno al Grande Fratello Vip. Lo hanno dimostrato anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, arrivati allo scontro dopo la festa brasiliana di qualche giorno fa. Il Gf Vip sa essere cattivo e quando gli equilibri in Casa sembrano troppo stabili trova il modo di romperli per creare nuove dinamiche: è il reality bellezza. L'avvicinamento di Tommaso Zorzi a Dayane Mello non è piaciuto alla Orlando, che ha rinfacciato a Zorzi di averla quasi "tradita" in favore di un rapporto con la brasiliana, con la quale la showgirl è in rotta da ormai diverso tempo.

Stefania Orlando ha fatto una vera e propria scenata di gelosia a Tommaso Zorzi, che per tutta la sera ha ballato con Dayane. La brasiliana ha messo la pulce nell'orecchio agli altri della Casa, suggerendo che forse la showgirl abbia questo rapporto così stretto solo perché Zorzi è una persona molto forte. Una convinzione che la brasiliana si porta avanti già da tempo al Gf Vip ma che, nella Casa, si è unita anche a un altro pettegolezzo circolato tra alcuni inquilini, tra i quali proprio Zorzi ma anche Cecilia Capriotti. I due si sono confessati che la Orlando avrebbe chiesto a entrambi di litigare per creare una dinamica.

" Si sentiva messa in secondo piano. Dayane era l'unica che ballava, non è la mia migliore amica ma in quel momento era il mood. Non l'ho fatto nell'ottica di passare la serata con la nemica della mia migliore amica ", ha detto Tommaso Zorzi riferendosi alla discussione sulla serata con Dayane Mello. " Non sono gelosa di Tommaso a prescindere, mi ha dato fastidio la situazione anche per i precedenti della scorsa puntata. Sto con Tommaso perché è una persona piacevole ", ha ribattuto Stefania Orlando difendendosi da quelle che sembrano accuse nei suoi confronti.