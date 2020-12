Gf Vip, Zorzi nomina Stefania ma si pente: "Ho fatto una ca..."

Sembrava una puntata come le altre ma, come spesso è accaduto, nelle battute finali della diretta c'è stato il coup de théâtre destinato a cambiare per sempre il corso di questo Grande Fratello Vip. Al momento delle nomination, Tommaso Zorzi si è presentato nel confessionale per fare il suo nome e ha spiazzato tutti. " Nomino Stefania ", ha dichiarato l'influencer con il sorriso. In studio è calato il silenzio, nessuno si sarebbe aspettato quel nome da parte sua. Durante il suo percorso nella Casa, Zorzi ha stretto un fortissimo legame con la showgirl, un'amicizia che Maria Teresa Ruta ha definito: " Un rapporto speciale ". Questo non ha impedito all'influencer di nominarla, anche se alla fine della diretta non è riuscito a tenersi dentro il macigno di quel nome e, anche se Stefania Orlando non è nella rosa dei possibili eliminati, ha reso nota la sua nomination scatenando forti reazioni nella Casa.

" Non ho motivi per nominare gli altri, l'unico ce l'ho con Stefania quindi la nomino. Lo faccio perché oggi mi ha fatto un pezzo su una cosa che sinceramente non mi è piaciuta. Tra virgolette ho difeso Samantha in un appunto che Stefania le ha fatto in cucina. Samantha ha gettato per sbaglio la spugna nell'umido, dopo che ha pulto per due ore e Stefania gliel'ha fatto notare. Io mi sono permesso di dire a Stefania che ha esagerato e lei lì mi ha detto: 'Sai anche i più grandi amori finiscono, quindi stai attento a come mi parli'. E allora la nomino ", è stata la spiegazione di Tommaso a quella nomination così inaspettata. Appena dopo la sigla di chiusura della diretta, con tutti i vip ancora riuniti in salone, Tommaso Zorzi ha vuotato il sacco: " Ho nominato Stefania ".