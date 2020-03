Gf Vip, Antonella Elia (ancora) contro tutti

Antonella Elia non trova pace all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La concorrente sembra soffra terribilmente la condizione di reclusione forzata all'interno delle mura di Cinecittà insieme ai suoi compagni di avventura. Caratteri diversi, abitudini diverse e background culturali diversi possono non essere semplici da gestire, soprattutto per una personalità fragile come quella di Antonella, che ha trovato pochi caratteri affini al suo nella Casa.

L'ultimo attacco della showgirl torinese è avvenuto nel corso della notte, durante quello che sarebbe dovuto essere un momento di chiarimento con Adriana Volpe. Sarebbe dovuto essere un dialogo distensivo e, invece, si è trasformato nell'ennesimo Antonella contro tutti. Di Licia Nunez, la Elia avrebbe detto che è una stratega e opportunista, che studia gli altri concorrenti per trovare quelli ai quali avvicinarsi all'occasione ma anche per trovare i punti deboli di quelli antipatici per poi colpirli.

Con Patrick Pugliese sembrava essere giunta a una sorta di armistizio ma così non è stato. Anche per lui, Antonella Elia ha avuto parole di profondo rancore e di disprezzo: " Lui è in torto, è un giullare che non fa un cazzo dalla mattina alla sera, fa solo due gavettoni. Scherzi di merda, i più idioti del mondo. È ossessionato dal Gf, è il terzo che fa! Mi davano fastidio tutte queste messe in scene di ‘sto qua con le mollette e gli ho tagliato il ciuffo. " La Elia non va certo per il sottile nemmeno con Fernanda Lessa: " Quella ragazza sta facendo un percorso importante, ok, ma è cattiva vera. Fa delle cose assurde... Sempre con il sedere di fuori, sempre a farsi accarezzare. Queste carezze strane che vi fate a me proprio mi sanno di torbido. Lei fa questi massaggi sul culo delle persone e questa cosa è un po’ sporca, quelle immagini di lei con le mani sul culo io la trovo forte, soprattutto su ragazze giovani. "