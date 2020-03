Gf Vip, ancora una lite in casa. Asia e Sara discutono per gli occhiali: "Non mettere le mani nella mia borsa"

La casa del Grande Fratello Vip 4 è una polveriera e non di rado si verificano esplosioni più o meno forti. La situazione di estrema tensione tra Valeria Marini e Antonella Elia è nota a tutti ma pare loro non siano le uniche ad avere problemi a relazionarsi. L'intera Casa è impegnata a contenere i loro incontri, tutti cercano di evitare che le due possano incrociarsi negli ambienti domestici per evitare l'accendersi della nuova discussione per un banale motivo. Tuttavia, ieri è emersa anche un'altra forte antipatia, che fino a quel momento non si era palesata con questa intensità. Ancora una volta sono due donne a scontrarsi, Asia Valente e Sara Soldati.

Tutto è iniziato quando Sara Soldati pare abbia preso un paio di occhiali dalla borsa di Asia Valente mentre lei dormiva. Non si tratta di occhiali personali della concorrente ma di un prodotto dello sponsor a disposizione dei concorrenti, che hanno preso la loro dotazione una volta entrati nella Casa. Accortasi del presunto furto, la bionda modella ha iniziat un'accesa discussione con la sua collega nel giardino della Casa, dove Sara si stava rilassando sotto il sole insieme ad altri concorrenti. " Perché hai preso i miei occhiali senza chiedermelo? Erano nella mia borsa, almeno svegliami e ne parliamo. Non mettere le mani nella borsa mentre dormo! ", ha sbottato la bionda influencer infuriata, rivolgendosi a Sara Croce, che non è certorimasta in silenzio ad ascoltare lo sfogo della collega, ma ha replicato con la stessa enfasi. " Quando sono arrivata sei tu che me li hai presi. Non sono i tuoi, devo chiederti scusa quando tu li hai presi a me la prima volta? ", ha detto la bellissima modella mora, che non ci sta a passare come una persona scorretta.