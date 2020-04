Gf Vip, Andrea Denver bacia la foto della Volpe: "Un saluto ad Adri, un bacio innocente"

Mercoledì si chiuderà la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione che sembrava essere iniziata nel migliore dei modi e che stava regalando grandi emozioni e divertimento al pubblico a casa, finchè sull'Italia non si è abbattuta la scure del coronavirus. Per alcune settimane la produzione ha cercato di tenere i concorrenti all'oscuro di tutto ma con i nuovi ingressi e l'aggravarsi della situazione italiana, si è reso necessario informare la Casa. La chiusura, che era stata prorogata al 27, è così stata anticipata al 7 aprile. Adriana Volpe è forse l'emblema di questa edizione, una delle protagoniste indiscusse nella Casa che apoche settimane dal termine e dalla sua probabile vittoria è dovuta uscire per un lutto in famiglia causato dal coronavirus.

A soffrire maggiormente di questa uscita così frettolosa e senza preavviso è stato Andrea Denver. Il bellissimo modello veneto ha dimostrato subito grande feeling con Adriana Volpe, tanto che sono numerosi i telespettatori che hanno sognato un loro avvicinamento più intimo. Nulla, ovviamente, è mai accaduto tra loro. La conduttrice è felicemente sposata con Roberto Parli, che è anche il padre di sua figlia, e Andrea Dever è fidanzatissimo con una bellissima modella. Tuttavia, chi ha seguito il reality non ha potuto fare a meno di notare ammiccamenti, sguardi complici e momenti di tenerezza tra i due, che sono sempre stati rispettosi, senza mai superare un limite ipotetico che avrebbe potuto infastidire i rispettivi partner.