Gf Vip, Antonella Elia ancora contro Valeria Marini: "Sono sdegnata"

La notizia della settimana nella Casa del Grande Fratello è la pace tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. La tregua tra le due è scoppiata all'improvviso, durante una sessione di allenamento. Le concorrenti hanno trascorso gran parte della loro permanenza all'interno della Casa a litigare e a dirsi contro i peggiori insulti ma qualcosa è cambiato all'improvviso nel loro rapporto, quando lo sport le ha unite.

È bastato un gesto molto semplice, l'aiuto di Antonella Elia a Fernanda Lessa nell'esecuzione di un esercizio, per appianare in un attimo tutto quello che c'era stato e che aveva scatenato tantissime liti e incomprensioni tra le due donne. Il loro rapporto non sembrava potesse mai rilassarsi, le acredini tra Fernanda e Antonella sembravano essere insormontabili. Più volte le due si erano giurate antipatia reciproca, avevano usato termini forti e poco concilianti l'una con l'altra, eppure in un attimo tutto è cambiato. Per una pace che si raggiunge, una discussione esplode ed è quella tra Antonella Elia e Valeria Marini.

Tuttavia, prima di cambiare argomento, Alfonso Signorini ha voluto regalare a Fernanda Lessa la possibilità di ricevere in dono il diario delle sue bambine. Nella mistery room, Fernanda Lessa ha trovato un quaderno nel quale le bambine hanno disegnato la loro mamma durante questa sua avventura lontana da loro e dalla loro vita. Grandissima l'emozione della concorrente brasiliana, che ha ricevuto l'abbraccio di tutta la Casa. Questo è un regalo importante per la concorrente, soprattutto in questo momento.

Il capitolo tra Antonella Elia e Valeria Marini si è aperto con la visione di una clip riassuntiva su quello che è successo nei nove giorni tra una diretta e l'altra. " Sono sdegnata. Questa è ipocrisia, mi sta sempre e comunque addosso, non riesco a parlare con Aristide. Dice cose cattive nei confessionali ". ha detto Antonella Elia in risposta a Valeria Marini, che ha dichiarato di non avere nulla contro la concorrente torinese. Tra le due la lite non sembra destinata a scemare, anzi, durante la diretta lo scontro si è acceso nuovamente e non sembra ci siano possibilità di chiarimento almeno per il momento.