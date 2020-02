Gf Vip, Signorini smentisce Fernanda Lessa sulla Elia: "Perché quella cattiveria?"

La discussione tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia di lunedì ha lasciato strascichi nelle dinamiche della Casa, nonostante tra i due ci sia stata una apparente riappacificazione. A fare il primo passo è stato Patrick, che ha avvicinato la donna ed è riuscito a calmare gli animi. Tuttavia, questa pace non ha appianato tutti i dissapori che in settimana si sono formati per questa situazione, non solo con Patrick ma con la maggior parte dei concorrenti all'interno della Casa. Andrea Montovoli, Adriana Volpe e Fernanda Lessa sono stati i concorrenti che hanno maggiormente attaccato Antonella Elia nello scontro con Patrick. La visione delle immagini di lunedì ha riportato alla luce lo stesso sentimento nella showgirl: " A me dà la stessa sensazione, mi sono sentita umiliata. " Antonella Elia, quindi, sembra non aver superato del tutto questo momento di scontro violento, mentre Patrick Ray Pugliese sembra essere molto più conciliante: " Io mi sono arrabbiato molto, capisco di avere esagerato e non mi arrabbierò più così ma abbiamo chiarito. "

Coinvolti nella discussione, gran parte degli inquilini hanno detto la loro sulla questione, in maniera molto più moderata rispetto a lunedì. " La situazione è degenerata, non possiamo dare questo spettacolo a casa, con le persone che mettono al centro una persona e la scherniscono ", ha detto Clizia Incorvaia, sempre molto diplomatica nelle sue esposizioni. Meno morbida, sorprendentemente, è stata Adriana Volpe, da molti indicata come il Re Salomone di questa edizione: " Lei sosteneva di essere stata spinta un metro, che aveva subito una violenza, ha parlato di bullismo e violenza sulle donne. Ci sono persone che fanno battaglie serie, questa era una cosa fuori luogo. "