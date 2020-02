GF Vip, Antonella Elia sparisce dalla Casa: svelato il mistero

La puntata dello scorso lunedì 17 febbraio del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova Antonella Elia che, dopo lo scontro furibondo con Patrick Ray Pugliese, ha dovuto fare i conti con il pubblico che, dagli studi Mediaset, applaudiva a gran voce il concorrente.

Sfogatasi in diretta con Alfonso Signorini e accusato tutti di “usarla per fare ascolti”, la Elia ha confidato a Serena di aver partecipato al programma semplicemente per soldi e di essersene amaramente pentita. Le ore a seguire, quindi, sono state molto dure per Antonella che, all’improvviso, è finita al centro dell’attenzione del pubblico del web per una misteriosa scomparsa dalla Casa.

Come notato da alcuni assidui spettatori del Gf Vip, infatti, la Elia è sparita per ben tre ore, facendo completamente perdere le tracce di sé. La stessa cosa è avvenuta qualche settimana fa per Barbara Alberti, che fece preoccupare molto gli altri concorrenti e il pubblico da casa: in realtà, però, la scrittrice fu ricoverata per dei controlli a conclusione dei quali fece il suo rientro nel programma dichiarando di non aver avuto mai alcuna intenzione di ritirarsi. Il ritiro, com’è noto, è avvenuto poi dopo qualche giorno da quel ricovero.

Così, visti i precedenti, il web ha iniziato a pensare che anche Antonella Elia fosse sparita per un improvviso malore dovuto all’eccessivo stress dell’ultima puntata. Ma, ecco che dopo tre ore dalla misteriosa scomparsa, la gieffina ha fatto il suo ritorno in Casa con un viso evidentemente rilassato grazie ad una lunga sauna. Un regalo che, forse, il Grande Fratello Vip ha deciso di farle anche dopo gli ultimi episodi che l’hanno vista al centro di un brutto scontro con Patrick.

Dopo averlo accusato di essere stato violento nei suoi confronti spingendola durante un litigio, la Elia è stata smentita dai video mandati in onda e, in quel momento, la maggior parte dei concorrenti e del pubblico da casa hanno manifestato insofferenza nei confronti del suo atteggiamento. L’idea di non essere un personaggio gradito dal pubblico ha messo Antonella di fronte ad una dura realtà che potrebbe portarla a modificare radicalmente il suo comportamento con gli altri coinquilini nel tentativo, forse, di riacquistare il favore dei telespettatori.