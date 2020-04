Lo"bomba" di Zequila sul Gf Vip: "Volpe e Denver innamorati..."

La complicità tra Adriana Volpe e Andrea Denver non è passata inosservata al pubblico a casa. Sguardi complici, lunghissime chiacchiere e tantissima affinità sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il loro percorso al Grande Fratello. Ai fan del programma non è certo passato inosservato il comportamento del modello all'uscita improvvisa di Adriana Volpe a causa del lutto familiare. Il ragazzo a più riprese ha manifestato tutta la sua tristezza e il suo sconcerto alla prospettiva di dover fare a meno di Adriana Volpe per il tempo che gli rimaneva all'interno del reality. Antonio Zequila, in un'intervista concessa al settimanale Chi in diretta Instagram ha osato dire quello che tanti concorrenti nella Casa non hanno avuto il coraggio di rendere pubblico.

Negli ultimi giorni di programma, i ragazzi hanno ricevuto il calendario realizzato con le foto scattate da loro e tra queste c'erano anche quelle di Adriana Volpe. Andrea Denver ha voluto omaggiare la conduttrice in un modo un po' particolare, baciando la foto che la ritraeva e precisando fosse un semplice bacio sula guancia. Ovviamente, tutti i concorrenti, con Paola Di Benedetto in prima linea, hanno iniziato a scherzare sulla presunta passione del modello per Adriana Volpe. Ovviamente, nessuno dei due ha mai confermato l'attrazione per l'altro, soprattutto perché sono entrambi impegnati. Adriana Volpe ha addirittura un marito e una figlia. Eppure, a molti quel rapporto è sembrato troppo stretto e troppo complice per essere considerata una semplice amicizia di pochi mesi.