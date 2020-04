Andrea Denver: "Tra la Soldati e la Volpe? Adriana il mio strappo alla regola"

Il primo ad essere eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip durante la finalissima che ha decretato la vittoria di Paola Di Benedetto, è stato il modello Andrea Denver che, approdato negli studi di Cinecittà, ha avuto modo di rivedere – seppur in video – l’amica Adriana Volpe.

Il giovane, sconfitto al primo televoto da Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, è stato una delle rivelazioni di questa edizione del reality show e il suo rapporto amichevole con la Volpe ha fatto nascere una serie di gossip. Denver e la conduttrice, infatti, hanno fatto discutere per non aver mai nascosto il feeling che li univa ma, una volta uscita dalla Casa, Adriana ha precisato che tra lei e Andrea non c’è nulla di diverso dall’amicizia.

Lui, però, ha continuato a non nascondere l’attrazione nei confronti della ex concorrente del Gf Vip e, durante l’ultima settimana nella Casa, ha baciato le foto che li ritraevano insieme scatenando ancora il chiacchiericcio della rete. Così, uscito dal Gf Vip e approdato in studio, Andrea ha avuto modo di rivedere la Volpe, collegata via Skype in occasione della finalissima. Lei lo ha descritto come un ragazzo gentile ed educato con il quale è stata instaurata una bellissima amicizia, ma Alfonso Signorini non è riuscito a contenersi e ha fatto una domanda abbastanza scomoda al modello.

Mettendo a paragone la Volpe con Sara Soldati, che uscita dal gioco ha confessato di nutrire una certa attrazione nei confronti di Denver tanto da proporgli di trascorrere la quarantena nella sua casa di Bologna, il conduttore ha chiesto ad Andrea chi preferisse tra le due donne. “ Sono belle entrambi – ha tentato di glissare lui, ma Signorini ha insistito e, alla fine, Denver si è visto costretto a confessare - . Scelgo Adriana, lei è il mio strappo alla regola ”.

La Volpe, evidentemente imbarazzata, ha continuato a rimarcare il fatto che la loro fosse solo un’amicizia, ma ormai la passione di Denver per la conduttrice è chiara a tutti. Lui dovrà solo accettare che si tratterà di un’utopia perché, come ribadito da Adriana nelle ultime interviste, l’amore con Roberto Parli è forte e indissolubile.