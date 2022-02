Al Gf vip è bacio appassionato tra Soleil e Delia. E Alex Belli...

Complice l'alcol, ma anche l'innata vena provocatrice delle due protagoniste, al Grande fratello vip è scoppiato il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran. Galeotta è stata la festa in costume organizzata di sabato sera dalla produzione. Le due rivali in amore, che si contendono (chissà perché) le attenzioni di Alex Belli, fino a quel momento avevano alternato momenti di alti e di bassi, ma senza particolari slanci d'affetto. Anzi, negli ultimi giorni tra le due c'erano state diverse liti, soprattutto da quando Alex Belli è tornato all'interno della Casa.

Il riavvicinamento sentimentale e passionale tra l'attore e sua moglie ha fatto scattare la gelosia di Soleil, che si è sentita allontatanata da Belli, nonostante tra loro ci sia stato un fortissimo sentimento. Il caos è stato generato da Alex Belli e dalla sua idea di "amore libero", evidentemente non condivisa da Soleil Sorge e non più accettata da Delia Duran, per la quale (forse) si erano ormai superati dei paletti ipotetici non più tollerabili dalla modella venezuelana. Ma il risvolto della serata ha colto tutti di sorpresa, anche Alex Belli, che non si aspettava un simile approccio tra le due.

Ovviamente, come detto in precedenza, gran parte della responsabilità la si deve al vino a disposizione dei concorrenti durante la festa. Inevitabili i commenti piovuti addosso alle due ragazze da parte del web. La notizia del bacio ha fatto salire vertiginosamente le interazioni sul Grande fratello nella serata di sabato, quando erano inizialmente poche le persone collegate che commentavano le vicende della Casa. Improvvisamente nei telespettatori si è accesa la curiosità, soprattutto per le reazioni di Alex Belli davanti a quel siparietto alcolico.