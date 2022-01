"Cosa hai fatto sotto le coperte", "Scema". Scontro duro al Gf

Nuovo giro nuova corsa. Con l'ingresso di Delia Duran al Grande fratello vip, il sequel della telenovela, che ha tenuto banco nella Casa per quasi quattro mesi, è andato in scena. L'atteso confronto tra Delia e Soleil si è consumato nell'ultima puntata del reality e non sono mancate accuse, offese e sfottò.

Gli affezionati del programma erano consapevoli che con l'arrivo nella Casa della moglie di Alex Belli ci sarebbero state grosse sorprese e nuove dinamiche. E così è stato quando Alfonso Signorini ha messo le due donne l'una di fronte all'altra per il primo grande confronto, mentre in studio Alex Belli seguiva a distanza.

La Duran è partita subito in quarta, accusando Soleil di essersi spinta oltre con suo marito: " Alex mi ha detto cosa avete fatto sotto le coperte. Sapendo che era sposato, tu mi dovevi portare rispetto ". L'influencer ha negato, invitando la modella ad abbassare i toni e tra le due si è consumato il primo battibecco, che ha fatto indispettire Belli. " Mi danno fastidio queste cose! - ha tuonato l'attore dallo studio - Io non ero d'accordo che Delia entrasse, lei ha voluto prendere la sua pausa, ora avete tutto il tempo per parlare anche se è tutto chiaro alla luce del sole ".

Delia ha continuato l'assalto a Soleil e quest'ultima ha messo a tacere entrambi: " Lei farà la comparsa in questa storia. La verità non ve la potevate raccontare a casa vostra? Dovreste andare a fare terapia di coppia ". Presa dall'impeto, Soleil ha proseguito: " Delia tu rosichi, sei gelosa, sei ridicola volevi solo i tuoi quindici minuti di popolarità ".

A riportare la discussione sul tema principale ci ha pensato Signorini, che ha messo alle strette Soleil, chiedendole senza mezzi termini: "I nsomma cosa è successo sotto le coperte, c'è stato un rapporto?". A quel punto la gieffina è tornata a parlare del feeling creatosi con Belli nella Casa senza però confermare niente: "I o e Alex sotto quelle coperte ne abbiamo fatte di ogni, come abbiamo fatto alla luce del sole ".

La blanda replica di Soleil non ha placato l'ira di Delia, che si è nuovamente scagliata contro la rivale: " Alex tu mi ha confessato quello che veramente è successo sotto le coperte. Non dovete coprire la verità, la gente non è scema. Io non sono scema ". A quel punto l'influencer si è lasciata prendere la mano e è passata al contrattacco: " Invece a me sembri scema. E' un momento molto basso, ma non è successo nessun atto sessuale. Lei dovrebbe preoccuparsi di più delle parole dette e dei sentimenti tra me e Alex non di quello che è successo sotto le coperte ".