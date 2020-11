Gf Vip, Barbara d'Urso irrompe nella Casa per lo scherzo alla contessa: "Per me è inaccettabile..."

Cosa c'è stato tra la contessa Patrizia De Blanck e Alvaro? L'uomo da diverse puntate asserisce di aver avuto una relazione passionale e romantica con la contessa, ovviamente con la complicità della produzione che ha organizzato lo scherzo per la concorrente. Il carattere fumantino della concorrente è stato terreno fertile per la riuscita del gioco, che nella puntata di oggi è passato al livello successivo grazie alla partecipazione di Barbara d'Urso. La conduttrice ha registrato una simil intervista ad Alvaro ieri sera nel suo Live - Non è la d'Urso al termine della trasmissione domenicale. Ma ha fatto di più, perché è intervenuta al telefono durante la diretta per interagire proprio con la contessa De Blanck.

A Patrizia De Blanck è stato mostrato il filmato della finta intervista ad Alvaro e la contessa non ha avuto mai, nemmeno per un attimo, l'impressione di essere al centro di uno scherzo. Credibilissima l'interpretazione di Barbara d'Urso e quella di Alvaro, tanto che Patrizia si è più volte innervosita, minacciando querela ad Alvaro per aver dichiarato il falso anche nella trasmissione della domenica sera. Alfonso Signorini ha stuzzicato in più occasioni la contessa, che sicura della sua versione non ha mai fatto un passo indietro sulla sua versione. " Non è che uno che si inventa tutto ha la faccia di andare da Barbara d'Urso a confessare tutte queste cose ", ha incalzato Alfonso Signorini. " E mi sa proprio di sì... Non è vero niente. Ti ho mai negato i miei amanti? ", si è difesa Patrizia De Blanck, sentendosi in quel momento non capita.

Dopo qualche tira e molla tra la contessa e Alfonso Signorini, ecco che (a sorpresa per la De Blanck) arriva la telefonata in diretta di Barbara d'Urso. Convincente e dal tono perentorio e sicuro, la conduttrice ha difeso il lavoro suo e quello dei suoi autori dall'attacco di Patrizia De Blanck. " Trovo inaccettabile che tu adesso contesti uno dei miei ospiti, perché Alvaro tutte le prove, la mia redazione ha fatto tutte le verifiche necessarie. Quindi non è che io do 20 minuti della mia trasmissione di prime time su Canale5 a un millantatore, scusami ", ha ruggito la d'Urso perfettamente calata nella parte. Davanti alla rabbia di Barbara d'Urso, la contessa è apparsa intimorita, spaesata dal racconto della conduttrice che senza un minimo cedimento nella voce è riuscita a rendere la sua sfuriata credibile, anche ai telespettatori non informati dello scherzo.

Dopo più di 10 minuti, durante i quali la contessa Patrizia De Blanck è sembrata privata di ogni sua certezza davanti alle parole di Barbara d'Urso, arrivando perfino a dire che probabilmente non si ricordava di quell'amante, la conduttrice e Signorini hanno svelato lo scherzo alla concorrente. Divertente siparietto tra la d'Urso e Signorini, che in comune hanno proprio la conduzione del Grande Fratello: Barbara d'Urso ha condotto le due edizioni della versione per "non famosi", arrivando in tutto a 5 edizioni, mentre il direttore del settimanale Chi è il conduttore delle ultime due stagioni della versione vip.