Patrizia De Blanck ora agita il Gf La frase sfuggita: "Chi vuol capire"

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli fanno sul serio? È il dubbio che ricorre da giorni fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Le storie d'amore nei reality si sa coinvolgono sempre i telespettatori e allora, nel dubbio, meglio aumentare la suspense creando una nuova coppia. Parola di Patrizia De Blanck. La contessa, nella notte, ha infatti spronato Massimiliano Morra e Guenda Goria a prendere esempio dai due e farsi più intimi, creando dinamiche che appassionino il pubblico.

Il feeling tra la Elisabetta Gregoraci e Petrelli cresce giorno dopo giorno e, benché se ne dica, i due sembrano davvero coinvolti e sui social la coppia piace. Patrizia De Blanck però sa il fatto suo e durante una chiacchierata notturna con la figlia di Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra ha gettato ombre sul reale interesse tra Elisabetta e Pierpaolo: " Loro hanno dovuto creare la storia. A loro ho fatto lo stesso discorso che sto facendo a voi. Non mi fate parlare di più, chi vuol capire capisca ".

La contessa è un fiume in piena e, dall'alto della sua esperienza nel mondo dello spettacolo, ha provato a dare indicazioni a Guenda e Massimiliano su come prolungare la loro permanenza nella casa: " Non sono treni che passano sempre, adesso è importante per i guardoni, ora vi stanno tutti a guardare. Dopo quando esci che gliene frega. La tendenza è quella, se uno gli da pane per i suoi denti...capisca chi capisca. Insomma è un lavoro ".

La De Blanck insegna a Guenda e Massimiliamo come sopravvivere nel gf come stanno facendo Pierpaolo e Elisabetta #gfvip https://t.co/xBibCKQSRl pic.twitter.com/jj5sDKP5wr — Gnu Stefani (@gnustefani) October 1, 2020

Le parole di Patrizia De Blanck non sembrano però aver convinto Guenda Goria, preoccupata per come ne uscirebbe: " Ma è venuta la fidanzata la settimana scorsa, è complesso. Dopo la mia posizione diventa complicata...una sfascia famiglie ". Ma la contessa è senza freni e rilancia: " Motivo in più per creare tutto...poi ci penso io dal confessionale, che mi interpellano sempre ". A dirla tutta l'interesse tra Guenda e Morra è nato ben prima dei consigli della De Blanck. Già dalla prima prova ballo di dieci giorni fa, infatti, i due sembravano essere in forte sintonia. La contessa sarà arrivata troppo tardi a dare consigli manovratori?