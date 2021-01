Gf Vip, cadono le maschere nella Casa: "Ora la mia vita è la tua morte"

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al Gf Vip hanno sempre avuto un rapporto conflittuale me negli ultimi giorni si è acuito il fondo di disgregazione. Tutto è nato nell'ultima rotazione per la finale, perché l'influencer ha escluso di fatto Zorzi dalla finale dicendo che fosse stato lui a dire di fare il suo nome. Da quel momento tra i due è stato scontro aperto. " Ora escono fuori le strategie, ognuno gioca per se stesso ", ha commentato Stefania Orlando. In difesa di Zorzi è arrivata Dayane Mello, che con l'influencer milanese non ha mai avuto un buon rapporto ma in questa occasione si è sentita di schierarsi con il suo compagno di avventura.

" Mi sarebbe piaciuto sentirmi dire che voleva dare una chance a Pierpaolo. Fa comodo dire che tanto Zorzi arriva in finale. Si riempiono tutti la bocca ma poi quando c'è da fare lo sgambetto finale sono pronti ", ha detto Zorzi con un certo risentimento. " Sarei dovuta essere onesta a dire che volevo tutelare Pierpaolo, lo avrei dovuto dire fin da subito ", si è difesa la Salemi. Dayane Mello è intervenuta a gamba tesa sulla coppia dei Prelemi, parlando di film già visto al Gf Vip senza vedere sincerità: " Potrebbe essere una strategia la loro ". Rosalinda Cannavò sembra andare controcorrente, non vedendo malizia negli occhi dell'italo-persiana. " Prima voleva salvare Pierpaolo, io Andrea. Per esclusione rimane Tommaso ", ha ragionato Rosalinda, che in quel momento era in coppia con Giulia Salemi per fare il nome.