"Lei è una str..., l'altra una romp...". Sfogo De Blanck: insulti a raffica

La contessa Patrizia De Blanck concorrente al Grande Fratello Vip ha già dato sfoggio del suo carattere piuttosto ruvido. Fin dall'inizio del programma non ha mancato infatti di apostrofare senza mezzi termini gli altri compagni di programma con aggettivi affatto lusinghieri.

Nell'ordine la nobildonna ha dato: degli "str***i" a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli per via di uno scherzo da questi due organizzato ai suoi danni, e della "pazza" a Flavia Vento a causa della sua immediata uscita dalla Casa. Non sono soli i presenti a ricevere le "attenzioni" della donna, anche gli assenti sono infatti presi di mira dalla furia della De Blanck

Conversando con gli altri coinquilini, la contessa ha raccontato di avere un ricordo pessimo di Maria Teresa Ruta che, proprio questa sera, farà il suo ingresso nella Casa accompagnata dalla figlia.

"Maria Teresa Ruta? Per carità! È una rompi cogl***i! Ora non so se è cambiata in questi anni, ma quando ha fatto l'Isola dei Famosi con mia figlia Giada era proprio così" , queste le parole della contessa.

Ancora la De Blanck ha raccontato di non avere alcuna stima nei riguardi di Alba Parietti, madre di Francesco Oppini, anche lui da stasera nel cast del reality show: "La Parietti è una str***a! Il figlio è carino, ma lei ha qualcosa che non mi piace".

E in ultimo la nobildonna riserva una frecciatina a Ilary Blasi che, da conduttrice dello show, ha sempre tentato di coinvolgerla nelle sue edizioni. "Erano anni che mi chiedevano di fare il Grande Fratello ma con Ilary Blasi rispondevo 'ma non ci penso proprio, manco morta'. Mentre quest’anno ho accettato perché me lo ha chiesto Alfonso che siamo molto amici" , ha detto.