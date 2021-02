La durissima profezia sul Gf Vip: "Vi dico chi vincerà davvero..."

La semifinale del Grande Fratello Vip è terminata da poche ore e i telespettatori sono già proiettati a lunedì 1° marzo, serata della finalissima in cui sarà decretato il vincitore della quinta edizione del reality dedicato ai vipponi. A contendersi la vittoria sono rimasti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. E se per molti il verdetto è già scritto, c'è chi - come Cristina Plevani ex vincitrice del reality nel 2000 - non si risparmia la previsione, criticando l'andamento delle votazioni.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip sono stati decretati i cinquedell'edizione più lunga della storia del reality. Sei mesi di lunga reclusione dove non sono mancati amori , litigi, pianti, espulsioni e drammi . Nell'ultima diretta è toccato a Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò abbandonare la Casa ad un passo dalla finalissima, lasciando la scena a cinque dei protagonisti assoluti di questa edizione. Il primo televoto si è subito aperto in vista di lunedì e vede sfidarsi Andrea Zelletta e. Solo uno di loro proseguirà la sua corsa al titolo a colpi di sfide dirette.

Con la chiusura dell'ultima puntata, però, è subito scattato il toto-vincitore. Per molti a spuntarla sarà la modella brasiliana Dayane Mello, forte dei voti provenienti dalla fanbase brasiliana, ma tra i favoriti c'è anche Tommaso Zorzi. L'influencer è il volto rivelazione di questa edizione. Sul web si moltiplicano le ipotesi, ma il pronostico più realistico e critico arriva da Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Su Twitter l'ex gieffina non si è risparmiata una dura critica al meccanismo del televoto: " Oramai i voti sono in mano ai fanatici, ai profili falsi e alla lotta che ne nasce tra di loro. Poi c'è il Brasile per Dayane ". La Plevani ha poi dato il suo verdetto, sostenendo la Orlando e ipotizzando il post reality: " Stefania si è rivelata una grande donna di televisione, presenza scenica invidiabile, ma non vincerà. Il duello è tra Dayane e Tommaso. Lei vincerà, lui lavorerà ".