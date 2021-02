Gf Vip, Tommaso contro Dayane: "Fai la mezza lesbica per fare la f... in tv"

La rivelazione fatta da Dayane Mello nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip sul suo amore per Rosalinda ha scatenato un terremoto. Se da una parte il pubblico nutriva già qualche sospetto e i fan dei Rosmello non speravano altro, dall'altra la dichiarazione è stata duramente criticata da Tommaso Zorzi. Lui stesso venne attaccato da Dayane quando manifestò il suo interesse per Francesco Oppini e oggi, che i ruoli sono invertiti, Tommaso non ha fatto sconti alla modella.

Subito dopo la diretta del reality, Tommaso ha avuto un duro scontro con Dayane. I due si sono ritrovati da soli in veranda e l'influencer ha accusato la modella di essere falsa: " L'amore per Rosalinda è una ca***ta! Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu invece non hai vissuto niente. Vieni in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica e questo mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto ".

Ma non lo dire, tu non sai cosa ho vissuto io nella mia vita. So cosa voglio, chi mi ha amato e cosa provo per Rosalinda

Fare una roba così per uno che sulla sua pelle ha sofferto mi sembra una mancanza di rispetto e una ca**ta. Quando nell'ordine ti sei presa prima di Francesco poi di Denis, poi Filippo Nardi, Andrea Zenga, Rosalinda. Ti sei innamorata di tutti in questa casa"

Le parole di Tommaso non hanno lasciato indifferente Dayane, che sulle prime ha provato a difendersi: "". Una difesa che però non ha fatto breccia nel cuore di Zorzi, sempre più critico e duro nei confronti di Dayane: "

Tra Tommaso e Dayane non c'è mai stata sintonia e più volte i due si sono affrontati a viso aperto. L'accesa discussione della scorsa notte, però, ha creato una frattura profonda tra i due concorrenti e Dayane, stanca delle accuse di Tommaso, è passata al contrattacco: " Stai molto attento a quello che dici, tu non sai un ca**o di me e delle mie esperienze. Io ti ho spiegato, se tu vuoi capire bene se non vuoi non mi interessa ". Ma l'ultima parola è spettata a Zorzi che ha chiuso: " Oggi hai dimostrato che la tua maschera è caduta, che sei una grandissima stratega e che pur di avere una clip ti inventi le str***ate. Per me umanamente vali zero ".