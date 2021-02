Notte di passione tra Zenga e Rosalinda. E le telecamere riprendono tutto

Dopo giorni di bacetti e scaramucce amorose sembra proprio che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si siano spinti oltre nella loro relazione. La scorsa notte, complice la festa in maschera e qualche bicchiere di troppo, la coppia si è ritrovata insieme a letto e sotto le coperte sembra essere successo di più di qualche bacio appassionato.

Le telecamere del Grande Fratello Vip questa volta non hanno censurato il momento piccante, ma hanno ripreso gli strani movimenti di Andrea e Rosalinda che, per cercare un po' di privacy, hanno trovato riparo sotto le lenzuola prima di farsi travolgere dalla passione. E come ormai accade dall'inizio del reality è bastato pochissimo tempo perché il video si diffondesse a macchia d'olio sui social network più popolari. " Movimenti galeotti sotto le coperte ", hanno scritto in molti sul web, condividendo il filmato, dove si vedono i due gieffini in atteggiamenti ambigui.

Ma per favore, ma che passione. Di giorno mi sembrano due vecchietti al parco...", "Beh si stanno toccando un po a vicenda. Ma la cosa impressionante e che anche quando si toccano non si muovono, 2 mummie cacchio fanno?!", "Visti i baci asessuati, staranno cercando qualcosa che Rosacosa ha perso...

Due minuti scarsi in cui, sulle prime, non si vede un granché salvo poi notare alcuni strani movimenti e il popolo deisi è scatenato con commenti e battute: "". Gli sfottò non lasciano dubbi alle interpretazioni. In tanti non credono alla relazione nata tra Zenga e Rosalinda, che appare più unache una storia nascente. Soprattutto dopo i continui cambi di registro dell'attrice.