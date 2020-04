Gf Vip, Federico Rossi e la dedica alla Di Benedetto: "E vince lei, ti amo"

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Forse la finale più particolare di sempre, con la proclamazione che è avvenuta all'esterno dello studio, senza gli abbracci di rito, i baci e con pochi convenevoli. Ci sono stati i coriandoli, quelli sì. C'è stato anche il rito dello spumante, ma tutto a debita distanza di almeno un metro. Non c'era il conduttore ad accogliere il vincitore, visto che Alfonso Signorini da diverse settimane si trova negli studi di Cologno Monzese insieme a Pupo. Non c'erano i parenti e gli amici all'uscita della Casa.

L'edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip sarà ricordata come quella segnata dal coronavirus, che ha reso a un certo punto necessari gli aggiornamenti costanti ai concorrenti e anche uno strappo alla regola, che ha consentito ai partecipanti di sentire per via telefonica parenti e amici più stretti. L'ansia di non sapere cosa li avrebbe aspettati fuori, oltre quella porta rossa, avrebbe potuto avere ripercussioni sul loro equilibrio e sulla volontà di permanere nella Casa. Paola Di Benedetto è stata una delle concorrenti che meglio ha saputo affrontare questo grave problema, riuscendo a mantenere in apparenza una certa spensieratezza. Nella Casa non sono mancate liti anche da parte sua, non si è tirata indietro quando le è stato chiesto di esprimere la sua opinione e di schirarsi. Paola Di Benedetto ha coltivato amicizie importanti senza mai dimenticare il fuori, le persone a casa che l'avrebbero aspettata una volta uscita dal reality.