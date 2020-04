Gf Vip, Fernanda Lessa: "Ho paura. Per due settimane Adriana piangeva e vomitava"

Fernanda Lessa è una delle ultime escluse dalla casa del Grande Fratello Vip 4. Ha perso al televoto contro Licia Nunez e contro Antonella Elia ma non è sembrata così triste nel dover lasciare la Casa. Il percorso dell'ex modella nel Grande Fratello non è stato semplice ma è stata ancor più difficile l'uscita dal gioco. Anche Fernanda Lessa, così come gli altri esclusi dal reality di Canale5, ha trovato un'Italia diversa, cambiata nel suo essere a causa del coronavirus. Dentro la Casa, nonostante gli aggiornamenti costanti da parte del conduttore, i concorrenti non possono avere la percezione di quello che accade realmente nel Paese e lo capiscono solo una volta varcata la porta rossa, quando davanti a loro si palesano gli addetti ai lavori (a distanza) con guanti e mascherine.

" Appena sono uscita dalla Casa ho trovato le persone che mi tenevano a distanza. Mi hanno dato guanti e mascherina e ho capito in quel momento che il mondo era cambiato ", ha ammesso Fernanda Lessa. Come lei, tutti gli ex concorrenti si sono realmente resi conto della pandemia in atto solamente una volta usciti dalla Casa: " Dentro la Casa ci hanno informato. Ma vederlo da fuori è davvero spaventoso. " Il pensiero di Fernanda Lessa va anche al suo Paese natio, il Brasile, l'ultimo rimasto a negare la gravità dell'epidemia. " Viverla e pensare al mio Brasile mi fa tremare. Preferisco non vedere, al momento non sono pronta. Sì, ho paura ", ammette la modella nella sua intervista al settimanale Chi.