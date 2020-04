Gf Vip, Fernanda Lessa simula di pugnalarsi con le forbici. Il web non apprezza

Il Grande Fratello Vip 4 si è chiuso da meno di una settimana e i concorrenti, entrati nel mood dell'Italia ai tempi del coronavirus, si trovano in questo momento chiusi nelle loro case. I ragazzi hanno avuto già durante il gioco la percezione di ciò che è successo grazie agli aggiornamenti continui da parte del conduttore, ma l'uscita dalla Casa e il vissuto quotidiano dell'emergenza Covid-19 è diverso. Molti dei ragazzi si trovano quotidianamente in diretta su Instagram per regalare ai fan dei momenti di spensieratezza. Sono ovviamente tornati alle loro attività social con un importante incremento di follower e sono tutti piuttosto attiviti, visto e considerato che l'intera Italia è bloccata e che i social sono uno dei pochi momenti di evasione. Tra loro c'è Fernanda Lessa, che da quando è uscita dal Grande Fratello Vip ha fatto incetta di seguaci e adesso gode di molte più attenzioni rispetto al passato.

Maggiore interesse da parte dei follower, però, si traduce anche in una maggiore critica. Gli influencer sono consapevoli del fatto che i loro comportamenti sui social sono costantemente sotto l'occhio dei follower e non tutti sono fan. Fernanda Lessa l'ha imparato a sue spese solo pochi giorni fa, quando durante una diretta Instagram con Clizia Incorvaia ha utilizzato termini poco consoni e poco eleganti nei confronti di Paola Di Benedetto. L'ex modella brasiliana ha scherzato sull'aspetto fisico della compagna di Federico Rossi, che non ha perso tempo a replicare creando una guerra social che ha coinvolto centinaia di utenti, la maggior parte dei quali hanno dato contro a Fernanda Lessa.

La concorrente brasiliana del Grande Fratello Vip 4, però, c'è cascata nuovamente in queste ore, pubblicando dei video nelle sue storie Instagram che hanno fatto letteralmente indignare il web. Fernanda Lessa ha iniziato le sue storie come se volessedare ai suoi follower dei consigli sulla corretta respirazione per allentare l'ansia da quarantena. " Per non stressarvi nella quarantena, respirate profondamente ", dice l'ex modella mentre inspira ed espira. " In e out ", dice a un certo punto, facendo dei grossi respiri e fin qui non ci sarebbe nulla di male, anzi. Il problema nasce quando la modella mostra un paio di forbici che tiene nella sua mano destra e che muove verso la pancia mimanco il gesto di pugnalarsi lo stomaco con l'arnese.

I gesti della Lessa si sono fatti sempre più concitati nella bravissima clip pubblicata e anche lo sguardo della modella è cambiato mentre effettuava i movimenti, simulando uno status di rabbia. Secondo l'opinione di molti utenti, Fernanda Lessa avrebbe esagerato in un momento di goliardia e le sue intenzioni appaiono stonate soprattutto in questo momento di grande fragilità psicologica per moltissimi italiani che, a differenza sua, la quarantena la vivono ormai da oltre un mese.