Gf Vip, il fidanzato della Elia beccato con la sorella di Asia Argento. Lei: "Me la paghi"

Che la casa del Gf Vip sia la casa degli amori, dei tradimenti, delle liti e delle vendette è cosa risaputa. Quante storie sono nate all'interno delle mura di Cinecittà, quante sono scoppiate e quante sono "risorte"? Ormai abbiamo perso il conto. Quest'anno, ad esempio, abbiamo il "ritrovato" amore fra Pago e Serena Enardu, l'addio e poi il "ti aspetto" fra Licia Nunez e la compagna Barbara e ora anche il presunto tradimento del fidanzato di Antonella Elia, il buon Pietro Delle Piane.

Per chi se lo fosse perso, Pietro ed Antonella la scorsa settimana si sono incontrati nella casa del Gf Vip. Lui ha voluto farle una bella sorpresa, portarle un po' di amore e forza. Peccato, però, che dopo il bacio appassionato "più lungo della storia del Grande Fratello" il settimanale Nuovo lo abbia beccato proprio in questi giorni - esattamente quattro giorni fa - in dolce compagnia. Di chi? Di una bionda. Ma non si tratta di Antonella Elia.

Per questo motivo, Alfonso Signorini ha voluto comunicarlo alla Elia. Ma a fare il lavoro "sporco" è stata Adriana Volpe. La conduttrice ha prima visto (da sola) le foto incriminate, poi ha preso da parte Antonella e le ha raccontato tutto. Signorini ha affidato proprio a lei questo "sporco" lavoro perché "sei la donna con più sensibilità di tutti". E così la Volpe ha fatto.

"Mi hanno dato un compito che non è proprio bellissimo - ha iniziato la Volpe -. Mi hanno fatto vedere delle immagini. Il giornale Nuovo ha fotografato Pietro con una bionda. Io ho visto le foto, noi facciamo questo mestiere, è normale che tu sia papabile perché stai facendo un programma tv. Sono foto che io se avessi visto mio marito avrei detto 'Prendo atto che mio marito conosce questa donna'". Dopo la premessa, Adriana va al dunque: va alla mano nella mano. E nella foto si vede. "Hanno cerchiato la sua mano che tiene quella di questa donna - spiega la Volpe -. Io ho visto le foto, non c'è un bacio, non c'è voglia di toccarla, non c'è niente. Domani usciranno in edicola, credo che te le faranno vedere". (E infatti così sarà di lì a poco)

Dopo le parole di Adriana, la Elia rimane un attimo sconvolta, ma sembra voler sdrammatizzare: "L'importante è che non sia morto nessuno". Ma il sorriso sulle labbra di Antonella dura bene poco. "Io lo capisco - dice con le lacrime agli occhi la Elia -. Se Pietro mi lascia... sono 11 anni più vecchia di lui". L'amica Volpe abbraccia Antonella, le dice di non pensare a queste cose, ma di ricordare "il bel bacio che vi siete dati, il vostro amore". Ma la tranquillità dura poco: ora anche la Elia deve vedere le foto "maledette".

E mentre sullo schermo scorrono le immagini del settimanale Nuovo, Alfonso Signorini rivela: "Si tratta di Fiore Argento, la sorella di Asia Argento. Una delle ex di Pietro". Apriti cielo. Appena Antonella viene a scoprire l'identità della bionda va su tutte le furie: "Questa me la paga cara. Guarda che faccia romantica ha lui. Io sapevo che non si vedevano da anni, ma questo sguardo di Pietro lo conosco. Mi ha sempre detto che si sentivano raramente. Mi ha fatto chiudere ogni tipo di rapporto con il mio ex che per me era un fratello".

Antonella Elia è una furia, cerca venedetta. Non può credere ai suoi occhi e ancora una volta chiude tentando di sdrammatizzare: "Gliela faccio pagare, mi fidanzo con Aristide".

Pietro avrà qualcosa da dire in merito?