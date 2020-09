Tommaso Zorzi divide nella Casa e fuori

Alla fine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera lunedì 21, lo scrittore e concorrente del reality Fulvio Abbate ha espresso delle opinioni molto dure su Tommaso Zorzi. Tutto ha avuto inizio dopo i battibecchi accorsi tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi che hanno visto dividersi i coinquilini della Casa in opposte fazioni. Francesco Oppini ha preso le parti di Zorzi, mentre Fulvio Abbate ha espresso dei giudizi duri sul coinquilino.

Lo scrittore, subito dopo la diretta parlando con Patrizia De Blanck e Matilde, ha sbottato: "C'è una presenza con i pantaloni corti che mi sta proprio sul cavolo. Qui si sta evidenziando che stanno esaltando la condotta di un personaggio negativo, che non mi piace. Se c'è uno che non sopporto è Tommaso Zorzi. Con la sua prepotenza, presunzione, supponenza e tracotanza. Su cosa è fondata? Su quale idea del mondo è fondata? Che basi ha per comportarsi così?" . Prendendo le parti di Franceska Pepe, Abbate ha aggiunto: "Io non posso stare nello stesso luogo in cui c'è un elemento che ha quelle manifestazioni di mediocrità glamour. […] Ma poi nella lite con Franceska? Lui ha una smania di protagonismo. Ci sono tante cose che non mi piacciono, ma lui ha un primato con la sua invadenza che proprio non sopporto. Tutte le altre cose brutte in casa sono comunque più limpide di quelle che fa lui". Lo scrittore palermitano è stato perentorio: "Quello che si sta delineando non mi piace proprio. trovo insopportabile il suo tipo di profilo culturale, insostenibile. Protervia milanese. Stasera per poco non l'ho mandato a quel paese” , ha concluso.

Non solo nella Casa, anche sul web Zorzi ha scatenato reazioni opposte. Un utente senza mezzi termini ha commentato su Instagram: "Non lo sopporto proprio!". Un'altra ha scritto: "Lui è una comare di paese velenosa, una di quelle persone che davanti ti loda e dietro ti critica". Non solo critiche, Zorzi ha ricevuto anche molti lodi, tra le tante: tante: " Tommy ti amo", "Io adoro immensamente le uscite di Tommaso, mood di vita proprio", "Tommy sei unico".

Insomma Tommaso Zorzi sembra essere uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del reality show sia tra le mura della Casa che fuori. Altrettanto certo che prima o poi tra Fulvio Abbate e Zorzi ci sarà un confronto ruvido.