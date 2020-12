Gf Vip, Pierpaolo Pretelli dimentica la Gregoraci e si avvicina a Giulia

Prove di avvicinamento nella casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli sembra aver dimenticato velocemente Elisabetta Gregoraci in favore della new entry Giulia Salemi. A pochi giorni dall'addio di Elisabetta - che lunedì ha abbandonato il reality per tornare da suo figlio Nathan Falco - tra l'ex velino di Striscia e Giulia Salemi sembra essere scattato qualcosa. L'intesa tra i due è cresciuta e molti ora sono pronti a scommettere sulla nascita di una nuova coppia nella Casa.

Dopo il bacio (a stampo) di addio con la Gregoraci, Pierpaolo Pretelli sta vivendo una nuova fase all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente sembra essersi "liberato" da una situazione che ormai lo aveva imbrigliato e ha trovato in Giulia Salemi una spalla con cui scherzare e divertirsi. Tra i due sembra esserci un grande e inatteso feeling, nonostante Pierpaolo abbia più volte messo le mani avanti negando ogni possibile coinvolgimento futuro.

Ai telespettatori e al popolo dei social network, però, non è sfuggita l'tra Giulia e Pierpaolo. I due si dichiareranno anche semplici amici ma le carezze, i gesti e le attenzioni costanti che riservano l'uno nei confronti dell'altra non hanno lasciato indifferente il pubblico. Tra scherzi e scaramucce l'inedita coppia trascorre sempre più tempo insieme e le ultime vicende hanno fatto mormorare il web.

Dopo una serie di scherzi l'uno nei confronti dell'altra, i due si sono ritrovati in lavanderia per una guerra scatenata con i cuscini. La scorsa notte, poi, la coppia è finita a rotolarsi sul pavimento dopo una serie di scaramucce. Mentre alcuni concorrenti si preparavano per andare a dormire, Pierpaolo e l'influencer italo-persiana si sono lasciati andare a un gioco decisamente "ravvicinato", che li ha visti finire a terra, sul pavimento del corridoio, in un'affettuosa colluttazione. Il tutto sotto l'occhio vigile delle telecamere che ha immortalato il momento. Il video è finito sul web e in poche ore ha raccolto migliaia di consensi.

Ai più non sono sfuggiti gli abbracci e le risatine complici tanto che su Twitter in poche ore si sono moltiplicati i fan del duo "Prelemi" (Pretelli e Salemi). La coppia piace e sembra aver già conquistato una buona fetta di pubblico tanto che un aereo per sostenerli sarebbe già pronto a decollare e volare sopra Cinecittà con i soldi dei sostenitori.