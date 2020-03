Gf Vip, i compensi "stellari" dei concorrenti: "Ecco quanto guadagnano"

Seguendo il Gf Vip in televisione, in molti si saranno chiesti a quanto ammontino i guadagni dei personaggi impegnati nel reality. A tale curiosità ha provato a rispondere Roberto Alessi.

Dalle pagine di Libero, il direttore di Novella 2000 ha provato a fare i conti in tasca ai concorrenti del Gf Vip e, dalla cifre rivelate, sembra che per il reality sia un vero e proprio bancomat per i famosi che vi prendono parte. Il sempre ben informato Roberto Alessi esordisce facendo una piccola premessa: "Non posso metterci la mano sul fuoco, visto che le fatture in mano non le ho". Le sue parole però sono supportate da quanto riferitogli dagli agenti.

Secondo quanto rivelato da Libero, pare che Valeria Marini prenda 20mila euro per ogni settimana di permanenza all'interno della casa del Gf Vip. Ma non solo, una volta terminato il suo percorso come concorrente del reality - sempre secondo Roberto Alessi - "per andare in studio gliene daranno otto".

Dalle parole del direttore di Novella 2000 si evince che anche una sola ospitata al Gf Vip può fruttare un bel gruzzoletto per il personaggio chiamato in causa: "Anche solo la partecipazione una tantum per un confronto con un concorrente della casa ha fruttato a Lory Del Santo 5mila euro". Il riferimento è al compenso dell'ex diva del Drive In per il suo incontro con Antonio Zequila, durante la diretta di qualche settimana fa.

A far addirittura "trasalire" Roberto Alessi è, però, il compenso di Barbara Alberti: "Pare che al Gf Vip le abbiano dato 18mila euro a settimana per rimanere dentro nella casa, e ottomila per stare in studio. Vero o non vero (il gossip è sempre altalenante) la domanda sorge spontanea: Barbara, ma perché hai voluto uscire dalla Casa?".

A rispondere a questa domanda del direttore, ci hanno pensato alcuni blog che hanno riportato una frase detta dalla scrittrice durante un confronto con gli ex compagni di avventura: "Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, le puntate che ho fatto me le devono pagare. Me lo hanno garantito".

A supporto dell'ipotesi che i contratti siano diversi per ciascuno dei concorrenti del Gf Vip c'è anche quanto affermato dallo stesso Alfonso Signorini prima dell'inizio del programma: "A seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione".

