Gf Vip, lacrime per Zorzi con Francesco Oppini: "Ti aspetto a prescindere"

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno cementato il loro rapporto all'interno della Casa. I due ragazzi non avevano mai avuto modo di incontrarsi prima di questa esperienza ma fin dai primi momenti della loro avventura si è instaurato tra loro un rapporto molto complice e fisico, che con il tempo è cresciuto esponenzialmente. Un'amicia vera e sincera, che però da parte di Tommaso Zorzi forse nasconde altro, un sentimento che va oltre l'amicizia nei confronti del figlio di Alba Parietti. Francesco Oppini ha deciso di uscire dalla Casa venerdì scorso per ricongiungersi con la sua fidanzata e i suoi affetti e questo ha profondamente ferito Tommaso, soprattutto perché l'amico non ha chiesto di poter rimanere ancora nella Casa, anche se da escluso, come ha invece fatto Elisabetta Gregoraci per Pierpaolo Pretelli.

Sono state tante le lacrime gettate da Tommaso Zorzi subito dopo l'uscita e nelle ore successive. " In quel momento ho avuto un crollo e dall'altra un'enorme presa di coscienza. È stata una doccia fredda, tutto mi aspettavo tranne che di doverlo salutare quella sera lì. La reazione che stavo avendo era grande ed era come la goccia che ha fatto traboccare il vaso, io lì ho capito. Erano una decina di giorni che valutavo questa ipotesi ma quando ti mettono davanti un fatto così estremo, la tua reazione ti fa capire qual è il sentimento che provi ", ha ammesso Tommaso Zorzi ad Alfredo Signorini, ammettendo a mezze parole di essersi innamorato del suo migliore amico all'interno della Casa.

" Il bene e l'affetto che provo per Francesco e viceversa è troppo grande per dimenticarci e per sentirmi solo anche se lui è fuori dalla Casa. Ce l'ho dentro, è con me. Grazie a lui mi sono sbloccato, ho sempre avuto difficoltà a esporre i miei sentimenti, a esporre quello che nascondo dentro di me. A prescindere dal rapporto che avrò con lui fuori di qui, mi ha aiutato a trovare quello che cercavo ", ha proseguito Tommaso prima di vedere la clip con la quale rivela a Cristiano Malgioglio i suoi reali sentimenti per Francesco Oppini. Cristiano Malgioglio, dall'alto della sua esperienza, è riuscito a trovare le parole giuste per scardinare le emozioni di Tommaso, facendogli ammettere quello che lui, fino a quel momento, non era forse riuscito ad ammettere nemmeno a se stesso.