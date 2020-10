Gf Vip, il televoto è stato falsato? Ora è il caos: "Colpa della Spagna"

Stanno facendo discutere alcuni tweet "spagnoli" che metterebbero in discussione l'esito del televoto dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nella diretta conclusasi poche ore fa ad avere la peggio è stata Franceska Pepe, uscita dalla Casa con il 17,8% del gradimento contro il 17,9% dei voti per salvare Adua Del Vesco. Benchè la Pepe sia stata uno dei personaggi più criticati e discussi del reality, l'attrice originaria di Messina sarebbe riuscita a vincere al televoto grazie al sostegno dei fan spagnoli. Questi ultimi hanno pubblicato decine di cinguettii trionfali su Twitter, insinuando dubbi e scatenando una vera e propria polemica.

Subito dopo l'eliminazione di Franceska Pepe, infatti, sul popolare social network sono comparsi una serie di cinguettii di fan spagnoli di Adua Del Vesco. Le foto mostrano cellulari impostati sulla pagina del televoto e l'annuncio: " Oggi più che mai, salvare Adua. Compiti a casa fatti ". Non uno ma decine di tweet a sostegno dell'attrice italiana si sono moltiplicati sotto il cinguettio, mettendo in luce un meccanismo di voti di massa probabilmente dall'estero, che potrebbe aver influenzato negativamente l'andamento del televoto. Scriviamo probabilmente perché i fan spagnoli potrebbero anche essere in Italia e se così fosse sarebbe tutto diverso.

Nel regolamento ufficiale del Grande Fratello Vip - che regola il meccanismo del televoto - si legge, infatti, che questo servizio è " riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti nel territorio italiano ". Non è dunque consentito votare fuori dall'Italia, ma forse - il dubbio è d'obbligo - è possibile. Votando attraverso il sito ufficiale del programma - se si accede con le credenziali Google o Facebook (quindi senza registrarsi) - l'unico dato richiesto è il luogo di nascita, che potrebbe essere anche falso. Ma anche altri trucchi - come hanno ipotizzato alcuni utenti di Twitter - potrebbero essere stati messi in atto dagli spettatori esteri per simulare connessioni internet dall'Italia e bypassare il limite di voto dettato dai confini. Difficile, dall'esterno, capire come sia stato possibile e soprattutto se questo sia davvero avvenuto.

Le fan spagnole potrebbero anche aver votato realmente dall'Italia, ma quello che è certo è che anche il semplice dubbio ha innescato una vera e propria bomba. La messa in discussione del televoto ora potrebbe aprire un nuovo scenario all'interno del reality. I fan italiani del Grande Fratello Vip, infatti, chiedono una rilettura più attenta dei voti arrivati per il salvataggio di Franceska e Adua. Appare chiaro che la produzione dovrà dare chiarimenti in merito nel più breve tempo possibile.