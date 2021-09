Gf Vip, Malgioglio contro la Ricciarelli: "Che scivolone quel 'ricchione'"

La polemica su alcune frasi pronunciate da Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip non accenna a spegnersi. Anzi. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Cristiano Malgioglio, che su Twitter ha cinguettato usando parole di fuoco contro il soprano, tirando in ballo la comunità Lgbt.

Katia Ricciarelli ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip lunedì scorso nel primo blocco dei vipponi, che partecipano alla sesta edizione del programma. Ma a poche ore dall'inizio della sua avventura nel reality è finita al centro delle polemiche prima per una presunta bestemmia, poi per aver dato del "ricchione" ad Alex Belli per avere indossato una camicia variopinta. Due scivoloni linguistici che non sono passati inosservati al popolo del web. Il pubblico si è diviso tra chi ha chiesto l'immediata espulsione della Ricciarelli e chi ha invitato alla calma, giustificando la cantante lirica per il contesto ironico nel quale le parole sono state pronunciate.

La polemica sarà sicuramente oggetto di discussione nella prossima diretta del programma di Alfonso Signorini, ma intanto la reazione di alcuni volti noti non si è fatta attendere. Primo tra tutti Cristiano Malgioglio, che attraverso il proprio profilo Twitter ha duramente criticato la Ricciarelli: " Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata... certamente non buon gusto. Anzi! ". Nel suo cinguettio, Malgioglio ha citato Signorini e la comunità Lgbt, tenendo alta l'attenzione sulla polemica.

Pronto a esordire nelle vesti di giudice a Tale e quale show Malgioglio non ha trovato scusanti per la frase della Ricciarelli. Per molti, invece, non sarebbe stata pronunciata con intento offensivo nei confronti dei gay. Qualcuno ha ricordato come la Ricciarelli sia stata scelta da Pierluigi Diaco per affiancarlo nella sua trasmissione, Io e te, proprio per la sua sensibilità alle tematiche omosessuali. Ora c'è chi è pronto a scommettere che Malgioglio avrà l'opportunità di dire la sua nel corso della prossima puntata del Gf Vip, magari in un faccia a faccia proprio con Katia Ricciarelli.