Gf Vip, Maria Teresa Ruta eliminata. Lo sfogo della figlia: "Sono incavolata nera"

Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal Gf Vip. Un'esclusione a sorpresa voluta dal pubblico, che ha deciso che a terminare il suo percorso nella Casa sarebbe dovuta essere lei e non Samantha De Grenet o Andrea Zenga. L'eliminazione di Maria Teresa Ruta ha sorpreso tutti, sia nella Casa che in studio. Per tutta la sera si erano susseguite le discussioni in merito a quanto accaduto negli ultimi giorni, soprattutto attorno alla nomination di Tommaso Zorzi alla Ruta, una delle persone che nei cinque mesi trascorsi all'interno della Casa le è stata più vicina. La reazione di Maria Teresa è stata molto forte ma non quanto quella di sua figlia Guenda, che dallo studio si è scagliata contro gli altri concorrenti, quelli ancora in gioco e quelli già eliminati.

La conduttrice torinese ha perso l'opportunità di arrivare in finale a sole 3 settimane dalla conclusione e per molti la colpa è stata proprio di Tommaso Zorzi. Ma Maria Teresa Ruta è arrivata a questo punto con 22 nomination su 39 puntate complessive in 22 settimane, un record per il Gf Vip e per tutte le edizioni del Grande Fratello italiano e, forse, mondiale. L'annuncio dell'eliminazione da parte di Alfonso Signorini ha lasciato tutti sgomenti, concorrenti compresi, e nel momento in cui Maria Teresa si è voltata non ha trovato nessuno dei suoi compagni di avventura a consolarla con un abbraccio. La notizia li ha pietrificati sui divani e questo ha fortemente ferito la Ruta, che a quel punto ha deciso di uscire dalla Casa senza salutare nessuno. Tutti i concorrenti le sono corsi dietro e solo Alfonso Signorini è riuscito a fermarla dal suo intento. Al momento dei saluti finali, Maria Teresa ha riversato su Stefania Orlando tutta la sua rabbia per aver consigliato a Tommaso Zorzi di non rivelarle la nomination. Un gesto che la Orlando ha dichiarato fosse di generosità ma che dalla Ruta è stato visto come un tradimento da parte di una delle persone a lei più care nella Casa. Solo poche ore prima, Pupo aveva avvisato i concorrenti nella Casa: se Maria Teresa fosse uscita, l'avrebbero avuta sulla coscienza.