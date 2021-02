Gf Vip, Maria Teresa Ruta sotto attacco: "Ce l'avrete sulla coscienza"

L'affair tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, così come gli altri amori della conduttrice, ha tenuto banco nella casa del Gf Vip. Il motivo? Le presunte verità non dette e forse mistificate della conduttrice agli altri concorrenti nel corso della settimana precedente all'incontro con il cantautore. Nell'incontro con la Ruta, Baccini ha raccontato un'altra versione rispetto a quella di Maria Teresa. Le due versioni non coincidenti hanno messo il tarlo negli altri concorrenti, che ora temono che lei abbia detto altre bugie all'interno della Casa. Tommaso Zorzi è uno di quelli che l'ha attaccata con maggiore forza insieme a Maria Teresa ma è anche uno di quelli che nel gioco le è stata più vicina.

Alfonso Signorini ha colto un certo accanimento e ha punzecchiato Zorzi e Orlando: " Non vi sembra di aver esagerato per un episodio che risale a 20 anni fa? ". Stefania Orlando, stupita dalle parole del conduttore, quasi è caduta dal pero: " Siamo rimasti basiti perché lei aveva descritto una settimana. Non ci soffermiamo a questo per giudicarla, non era solo la nostra impressione ". Anche Tommaso Zorzi si è voluto difendere dall'insinuazione: " Io sulla questione Baccini non mi sono informato ulteriormente, quando a un confronto ci sono due verità contrapposte ci rimango male perché è una bugia a due persone che non hanno mai mentito ".

Maria Teresa Ruta è sembrata risentita per l'attacco dei suoi amici, o per lo meno di quelli che pensava che lo fossero e che credeva i suoi pilastri di questa esperienza: " Vorrei sottolineare che stiamo parlando della mia vita privata di 25 anni fa. Se non ci fossero state le foto del principe di Monaco saremmo punto e da capo. Ci dev'essere sempre qualcuno che garantisca per me ". Maria Teresa Ruta ha difeso il suo racconto e ha spiegato anche perchè ha detto quella piccola bugia bianca: " Avendo detto che non ho avuto altri uomini, ho detto che ho proposto a Francesco la settimana del Festival da me. Lui ha narrato l'episodio mentre io ho detto che è stata Guenda a sorprenderci per delicatezza ".