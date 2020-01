Gf Vip, Matteo Alessandroni si dichiara single e la fidanzata sbotta

Nell’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di regalare una gioia alle donne della Casa facendo entrare tre “boys” molto affascinanti: Matteo Alessandroni, Jacopo Poponcini e Gianluca Irpino.

I tre si sono dichiarati single e pronti a corteggiare le vip del Gf, ma queste dichiarazioni hanno avuto un riscontro fuori dalla Casa. Alessandroni, infatti, pare si sia dichiarato aperto a nuove conoscenze e libero da vincoli sentimentali ma, in realtà, avrebbe una fidanzata che pare abbia accuratamente nascosto durante i provini per il Grande Fratello Vip. Così, mentre lui si sta godendo questa esperienza tra le mura di Cinecittà, Eleonora Gaspodini, compagna di Matteo, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram in cui ha raccontato la sua verità.

“ Ci ho riflettuto un po’ prima di parlare perché l’argomento mi fa ancora male. Ma è giusto che chi mi conosce sappia la verità su me e Matteo – ha esordito lei sui social - . Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa del GF ci siamo visti e lui non mi ha detto nulla, se non che fossi la donna della sua vita, per poi scoprire in diretta che si era dichiarato single ed è stata una doccia fredda ”. La Gaspodini, inoltre, ha accennato ad un altro gossip “di basso livello” che è stata costretta ad affrontare la scorsa estate.

Matteo Alessandroni, infatti, pochi mesi fa venne accostato al nome di Carmen Di Pietro che, su una rivista, lo aveva indicato come il suo nuovo – e giovane – fidanzato. In realtà, però, fu proprio lui a smentire la notizia accusando la showgirl di averlo incastrato per un finto gossip e sostenendo di aver perso la fidanzata proprio per questo motivo.