Gf Vip, Nello ha bestemmiato durante la proposta di nozze a Carlotta?

Parolacce, bestemmie e presunte tali non abbandonano l'edizione corrente del Grande Fratello Vip. Dopo Denis Dosio e Stefano Bettarini un altro personaggio del reality - Nello Sorrentino - è scivolato sull'imprecazione, ma questa volta è stato impossibile chiederne la squalifica visto che si trattava di un ingresso momentaneo.

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip Nello Sorrentino ha fatto il suo ingresso nella Casa per fare ladi matrimonio alla fidanzata Carlotta Dell'Isola. L'annuncio era atteso sin dalla loro uscita da Temptation Island, ma il bel romano aveva tergiversato, rimandando l'evento. Complice l'ingresso di Carlotta al Grande Fratello Vip Sorrentino ha deciso di sorprendere la compagnia porgendole il desiderato anello e strappandole il definitivo "sì". Peccato però che durante la proposta Nello, impacciato e in evidente difficoltà, si sia lasciato scappare una, che non è sfuggita ai telespettatori e neppure al popolo del web, che ci ha ricamato sopra.

Quella che doveva essere una scena romantica alla fine si è trasformata in una vera e propria gaffe. " Sai che sei la donna della mia vita - ha esordito Nello davanti a Carlotta, poco prima che quest'ultima venisse eliminata con il tele voto - sai che ti amo tanto...orco D**** mi impiccio con le parole ". Uno scivolone clamoroso ripreso e condiviso sui social network da decine di pagine di gossip e commentato con sarcasmo dal popolo del web, che segue con passione il Grande Fratello Vip: " Televoto flash: vuoi salvare Nello Sorrentino, lo sboRRone bestemmiatore? Vota ora", "Io e Nicola piegata per la bestemmia di Nello", "La bestemmia sfiorata di Nello è l’hype di questo incontro, mi sento male ", " Scusate ma Carlotta e Nello in dieci minuti ci hanno dato sborrone, sputacchio e bestemmia. Merita la finale solo per questo ".

Almeno in questa occasione nessuno si è sentito in dovere di chiedere l'espulsione di Nello visto che il ragazzo non era in gara, ma semplicemente ospite. La sua gaffe ha fatto letteralmente schizzare in tendenza sui social network l'hashtag del reality, al pari di quando Alfonso Signorini ha ironizzato con Carlotta sulla prestanza del suo fidanzato: " Nello è uguale a Rocco Siffredi, vero? ". " Una serata da incorniciare ", hanno scherzato sul web i fan del Gf Vip.