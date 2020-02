Gf Vip, Pago gela Serena Enardu: "Matrimonio? È matta"

Serena Enardu è una delle protagoniste della prossima puntata di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16. La concorrente sarda è stata eliminata al televoto lo scorso lunedì e ha deciso di parlare nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la sua versione dei fatti. La relazione con Pago ha catalizzato l'attenzione nella Casa, creando non pochi dissapori, ma l'imprenditrice è riuscita nel suo intento di riconquistare il fidanzato dopo l'esperienza a Temptation Island Vip.

Prima di iniziare l'avventura al Grande Fratello Vip, Pago ha dichiarato di aver deciso di partecipare al programma per mettersi alle spalle la relazione con Serena e iniziare così un nuovo capitolo. Tuttavia, già alla seconda puntata, la donna ha fatto un suo primo ingresso nella Casa per parlare con l'uomo, che in quell'occasione si era mostrato reticente nei suoi confronti, nonostante non avesse negato il persistere di un coinvolgimento affettivo. La decisione sull'ingresso di Serena Enardu era stata affidata al pubblico, che aveva deciso di lasciarla fuori ma dopo poche settimana è stata la produzione a inserire la donna come concorrente. " Il mio ingresso al Gf Vip è stato un po’ frainteso. C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago ", ha detto la Enardu a Silvia Toffanin. L'imprenditrice ha deciso di partecipare al gioco perché, dopo quel primo ingresso, ha visto sofferenza nello sguardo del suo ex uomo e poi temeva che lui potesse dimenticarla definitivamente. " Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti ", ammette Serena Enardu nel salotto di Verissimo.

Tra loro tutto sembra essersi rasserenato e adesso l'imprenditrice pensa al futuro insieme a Pago: " Abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio. " Parole decise quelle di Serena Enardu, che Alfonso Signorini ha riferito a Pago una volta uscito dalla Casa. L'uomo è stato evidentemente colto in contropiede e non ha avuto la reazione che, forse, la fidanzata si sarebbe aspettata. " È matta. Dovrei chiederlo io... Ne parlerò con lei ", ha detto Pago con imbarazzo prima di chiamare a sé la sua Serena e abbracciarla.