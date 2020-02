Gf Vip, Pupo difende Serena Enardu: "Siete tutti qui per avere visibilità"

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip ha visto protagonisti, ancora una volta, Serena Enardu e Pago. Prima che quest'ultimo abbandonasse definitivamente la casa del Gf Vip, però, l'ex compagna ha avuto un incontro chiarificatore con Patrick Pugliese e Andrea Montovoli, rei di averla attaccata e giudicata sin dal suo ingresso nel reality. Durante la discussione a tre però Pupo è intervenuto in difesa dell'ex tronista di "Uomini e Donne", sbottando contro i coinquilini della casa.

La prima parte della diretta del reality più seguito del piccolo schermo si è incentrata sul difficile rapporto tra Serena e la maggior parte dei concorrenti. Dopo il suo ingresso al Gf Vip, infatti, il rapporto di Pago con Patrick e Andrea sarebbe cambiato a discapito dell'amicizia instauratasi sin dal loro ingresso nella casa. Alfonso Signorini ha così deciso di far rientrare la bella sarda per chiarirsi con i due coinquilini più discussi, ma durante il faccia a faccia Pupo non ha retto e ha sbottato, prendendo le difese di Serena Enardu. " L'unica cosa che non vorrei più sentire da quella casa, per cortesia, è: ''È qui perché è in cerca di visibilità'. Siete tutti lì perché siete in cerca di visibilità, smettetela con questa storia. Basta! Non se ne può più! È insopportabile. tutti quanti siamo in cerca di visibilità anche io, Wanda, Signorini ". Una sfuriata in piena regola che ha visto annuire anche Pago, isolato in un'altra stanza della casa, mentre Serena ha ringraziato il cantante per le parole spese in suo favore.

L'intervento a sorpresa del popolare opinionista del Grande Fratello Vip ha incontrato anche il favore del pubblico che, al termine del monologo, lo ha premiato con un lungo applauso di consenso. Ora che anche Pago è uscito dalla casa del Gf Vip i riflettori saranno tutti su di loro e l'intervista rilasciata a "Verissimo" da Serena (che andrà in onda sabato 22 febbraio) promette di aprire una nuova fase della vita tra lei e Pago. La Enardu, infatti, ha rivelato di esser pronta a sposare il cantautore italiano, frase che Pago potrà ascoltare e chissà che non faccia tornare il sereno tra loro.